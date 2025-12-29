‘영원할 것 같았는데’ 최여진, 안타까운 비보 전해

최여진 SNS

배우 최여진이 자신의 반려견들이 무지개다리를 건넜다는 소식을 전하며 슬퍼했다.

28일 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 반려견들과 생전 함께 찍은 사진을 게재했다.

그는 ‘영원할 것만 같았던 내 새끼 두 마리, 아담과 하와를 떠나보냈다’며 ‘즐거워야 할 크리스마스가 지나간 줄도 모를 만큼 힘든 시간을 보냈고, 지금도 그 시간을 살아가고 있다’고 털어놨다.

이별의 실감이 나지 않는 듯 ‘하루에도 몇 번이고 아가들 이름을 불러댄다. 아이들과 함께했던 추억들은 따뜻함보다는 오히려 날카로운 아픔으로 가슴 깊숙이 파고들었다’고 전했다.

또 너무 슬퍼하면 아이들의 발걸음을 붙잡을 것 같아 마음껏 울지도 못한다는 고백도 이어졌다. 갑작스럽게 세상을 떠난 반려견 하와를 따라, 아담 역시 불과 열흘 만에 곁을 떠났다.

최여진은 ‘엄마·아빠보다 마누라가 더 좋은가 보다’라며 애써 웃음을 보였고, 두 아이가 무서운 길을 서로 껴안고 함께 갔을 것이라 믿고 싶다는 바람을 전했다. “강아지별로 잘 갔으리라 엄마아빠는 믿고 있겠다. 언제든지 보고싶으면 와라‘고 덧붙였다.

강아지들을 향한 인사를 전하기도 했다. 그는 ’늘 나를 지켜주던 듬직한 장남 아담과 애교 많던 사랑둥이 하와. 더 많이 사랑해 주지 못해 미안하고, 짧은 시간이었지만 아들·딸로 살아줘서고맙다‘, ’많이, 너무 많이 그리울 것 같다‘고 말했다.

최여진은 2001년 SBS 슈퍼모델 콘테스트로 연예계에 입문한 모델이자 배우이다. 2004년 방영된 KBS2 드라마 ’미안하다, 사랑한다‘ 등에 출연했다.