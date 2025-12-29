박근형, 故 이순재의 '마지막 한마디' 전했다

신구·박근형의 연극 '고도를 기다리며' 공연 모습. 파크컴퍼니 제공

배우 박근형이 故 이순재가 남긴 마지막 한마디를 전하며 고인에 대한 그리운 마음을 드러냈다.

지난 28일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 박근형이 출연해 지난달 세상을 떠난 이순재를 떠올리며 고인을 추모하고 생전 나눴던 이야기를 풀어놓았다.

박근형은 “70년 동안 함께 동고동락했는데 가슴이 아프다. 모든 후배가 선배님을 그리워하고 있다”라고 말했다. 그러면서 “그분(이순재 선생님), 신구 선생님과 나, 셋이 만나서 이야기하면서 연극을 하고 모이게 됐다”고 말했다.

그는 “어느 날 갑자기 몸이 불편하다고 병원에 가신 뒤 1년간 뵙지 못하고 돌아가셨다. 그게 참 서운하다”라면서 속상한 마음을 드러냈다.

박근형이 故 이순재가 남긴 마지막 한마디를 전했다. SBS 제공

박근형은 故 이순재와의 마지막 만남을 떠올리며 “내가 1월에 연극을 하는데 선생님이 보러 오셨다”라면서 “그때 ‘앞으로 당신이 연극계를 맡아야 해’라고 하더라. ‘두 분이 계시는데 무슨 말씀이냐?’라고 했다”고 말했다.

그러면서 “이순재 선생님은 ‘우리는 많이 늙어서 못 하니까 열심히 해줘’라고 말했다. 그게 마치 유언처럼 들렸다. 내가 갑자기 연극계를 책임지게 됐다”라면서 서글픈 표정을 지었다.

故 이순재 배우. 배정남 SNS 캡처

한편, 故 이순재는 지난달 25일 향년 91세로 세상을 떠났다.

국내 최고령 현역 배우였던 그는 건강이 악화한 상황에서도 연기에 대한 열정을 놓지 않았던 것으로 많은 사람들의 마음 속에 기억되고 있다. 병세로 거동이 불편하고 시력이 거의 상실된 상태에서도 연기 연습을 멈추지 않았던 진정한 배우였다.

지난해 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’와 KBS 2TV ‘개소리’에 출연했으나, 10월 건강 문제로 활동을 중단했다.

故 이순재는 ‘개소리’로 첫 연기대상을 안았으며, 역대 최고령 수상자가 됐다. 정부는 고인에게 금관문화훈장을 추서했다.

국내에는 수많은 배우가 각자의 역할을 다하며 활동하고 있지만, 국민들의 마음속에서 그가 자리 잡았던 곳은 구멍처럼 남아 채워지지 않고 있다. 故 이순재가 연기에 대해 남다른 사랑을 가졌던 것처럼 전 국민도 연기에 대한 열정을 가진 배우로서 진심으로 그를 사랑했다.