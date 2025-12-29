창원시, 올 한 해 민생 안정 체감 성장을 이끌어…‘머물고 싶은 도시’ 기반 구축

경남 창원시는 2025년 한 해 동안 시민의 일상이 흔들리지 않도록 안전과 민생을 지키는 데 행정 역량을 집중했다. 또한 문화‧관광과 환경 경쟁력을 키워 도시 전반의 활력을 높이는 데 주력했다.

29일 창원시에 따르면 시는 자연재해와 사회적 위험에 대비한 생활 안전망을 토대로 문화와 환경을 새로운 성장 동력으로 삼는 전략을 병행하며 ‘안정 속 성장’이라는 시정 방향을 구체화했다.

시의 지역경제 회복, 문화‧관광 활성화, 청년‧여성 정착 지원, 기후 위기 대응 성과를 구체적으로 톺아본다.

창원시청 전경. 창원시 제공

◆민생 회복과 지역경제 버팀목 구축

시는 2025년 한국 경제는 미국 관세 대응과 경기 침체, 고물가가 겹친 대외 불확실성 속에서 안정 회복과 대응의 한 해로, 지역경제 안정과 지역 기업 피해를 최소화하기 위한 맞춤형 대응 지원에 행정력을 집중했다고 밝혔다.

미국 관세 대응 지원은 총 340개 기업을 대상으로 관세 애로 상담과 수출 물류비·수출 보험료 지원 등 사업별 맞춤 대응을 진행했다.

이와 함께 미국 관세 대응 중소기업 육성자금 특례기업을 추가하고, 200억원 규모의 특별융자 지원을 통해 기업의 자금 부담을 덜었다.

아울러 장기적인 관점에서 수출 구조 다변화와 국제 경쟁력 강화를 병행했다.

인도네시아 경제사절단 파견과 태국·베트남 공동관 운영, 해외 바이어 초청 수출상담회 등을 통해 61개사에 5억3500만원을 지원하고, 5556만 달러 규모의 계약 성과를 거뒀다.

지역경제의 근간인 중소기업 지원도 강화했다.

중소기업 육성 자금 융자 지원은 967개사, 2182억원 규모로 이뤄졌으며, 창원형 강소기업 육성 사업을 통해 2025년 신규 8개사를 지정해 누적 129개사로 확대했다.

또한 현장 애로 해결과 환경·사회·투명경영(ESG) 경영·가족 친화 인증 맞춤 지원을 통해 기업의 지속 성장 기반을 다지고 있다.

시는 소비 진작과 소상공인 경영 안정을 위한 민생 중심 정책도 병행했다.

창원사랑상품권 ‘누비전’은 총 1519억원 규모로 발행됐으며, 소상공인 금융 지원은 528억원에 달했다.

전통시장·상점가 활성화 공모 선정으로 국·도비 33억원을 확보했다.

제25회 마산가고파국화축제. 창원시 제공

◆글로컬 관광 콘텐츠로 도시 품격 제고

2025년은 시가 문화와 관광을 지역 성장의 핵심 축으로 삼아 체류형·산업형 관광으로의 전환에 속도를 낸 한 해였다.

진해군항제와 마산가고파국화축제, 창원 케이팝(K-POP) 월드 페스티벌 등 대표 축제의 콘텐츠를 고도화해 관광 산업 기반을 다진 것이 특징이다.

제63회 진해군항제는 숙박형 크루즈선 유치와 웅동수원지 벚꽃단지 개방 등 차별화된 콘텐츠를 선보이며 320만명의 방문객을 끌어모았다.

유료 프로그램 운영과 크루즈 객실 판매, 대기업 협업 상품 개발을 통해 축제를 관광 산업으로 확장 가능성을 보여줬다.

제25회 마산가고파국화축제는 감성 포장마차 등 신규 콘텐츠 도입과 ‘레트로’와 ‘뉴트로’ 전시장 운영 이원화로 전년 대비 약 14.7% 증가한 86만7000명의 관람객이 찾았다.

이를 통해 약 829억원의 경제적 파급효과를 창출하며 지역 활성화에 크게 기여했다는 분석이다.

또 스포츠 연계형·체류형 관광 활성화를 위해 통합 이용권(투어 패스)을 운영하고 전담여행사를 유치했다.

남부권 광역관광 개발 사업을 통해 2030년까지 1378억원을 들여 한류 테마 관광정원, 진해 벚꽃길, 케이(K) 예술 마실섬 네트워크, 해양 체험형 관광단지(익사이팅 빌리지) 등 4개 사업을 추진하고 있다.

지역 특화 축제를 통한 전통시장과 원도심 활성화도 눈에 띈다.

마산어시장 전어축제와 오동동 아맥축제, 부림시장 한복축제 등 지역 명물을 활용한 축제로 시장을 명소화했다.

특히 국화축제와 연계한 ‘제1회 창동라면축제’는 3일간 총 1만4700개의 라면이 판매되며 큰 호응을 얻어 상인 주도 운영 기반과 자립성을 강화하는 계기가 됐다.

서문병철 마산 창동통합상가 상인회장은 “올해 처음 개최한 라면축제가 대성황을 이룬 만큼 이번 경험을 토대로 앞으로 계속 성장하는 라면축제를 기획‧계획하겠다”고 말했다.

인파들로 가득한 마산 창동골목. 창원시 제공

◆청년·여성이 정착하는 활력도시 조성

시는 청년과 여성이 머무르고 성장하는 도시 환경 조성에도 온 힘을 기울였다.

‘2030 창원형 청년정책 기본계획’을 수립해 주거 지원과 고립청년 지원을 체계화하고, 청년 주거조례 제정과 실태조사를 통해 정책 기반을 다졌다.

특히 고립청년 문제를 사회적 과제로 인식하고 맞춤형 지원 체계를 본격화했다.

‘온:청-온기로 연결되는 청년’ 시범 사업을 펼쳐 고립·은둔 청년 대상자 발굴에서 애초 목표(40명) 대비 153%를 초과한 61명을 달성했다.

사업 전·후 비교에서도 정체성 불안 등 6개 고립 척도 지표가 모두 개선되는 성과를 거둬 변화 가능성을 확인했다.

여성 분야에서는 세 번째 여성친화도시로 선정돼 향후 5년간 여성의 역량 강화와 돌봄, 안전을 중심으로 한 정책을 본격 추진한다.

여성 일자리 연계와 직업훈련, 창업 지원을 확대하고, ‘세계 한민족 여성 네트워크 대회’ 개최와 여성 전문 창업 공간 운영을 통해 여성의 경제·사회 참여 기반을 강화했다.

아울러 가족 친화 공간 조성으로 청년과 여성이 안정적으로 정착할 수 있는 도시 환경 조성에 속도를 내고 있다.

◆기후변화 대응과 저탄소 도시 전환

시는 기후 위기 대응을 도시 경쟁력의 핵심 과제로 삼고, 물 순환 구조 개선과 탄소중립 실천 확산을 통해 지속 가능한 도시 전환에 힘을 쏟았다.

불투수 면적 증가로 빗물이 하천으로 직접 유출되는 문제를 해결하기 위해 ‘그린 빗물인프라 조성사업’을 3개소에 추진하고 있다.

올해 창원스포츠파크에 침투투수포장과 식생 체류지 등을 설치했으며, 진해구청은 연내 공사를 마무리하고 마산운동장은 실시설계 승인 절차를 진행 중이다.

시는 2018년 대비 2030년 탄소 배출량 40% 감축을 목표로 ‘제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획’을 수립하고, 올해 온실가스 배출량 27% 감축을 목표로 사업을 추진하고 있다.

이는 연간 123만6000t의 온실가스를 줄이는 효과로, 약 5억1500만 그루의 나무를 심는 것과 맞먹는다.

저탄소 교통문화 확산을 위한 자전거 이용 기반도 강화했다.

공영자전거 ‘누비자’를 연계한 국토 종주 자전거길(3.04㎞)을 확대하고, 누비자 4995대와 터미널 451개소를 운영 중이다.

시는 전국 최초 탄소 포인트제 시행을 준비하며 시민 참여형 저탄소 교통체계 구축에 나서고 있다.

이동호 시 공보관은 “우리 창원시는 2025년 한 해 동안 민생 안정과 시민 일상을 지키는 안전망을 토대로 문화·환경 경쟁력을 높이고, 청년과 여성이 정착할 수 있는 도시 기반을 함께 다져왔다”며 “복지·문화·환경 전반에 걸친 이러한 성과는 시민 삶의 질을 높이는 실질적 변화로 이어지며, 창원이 찾고 싶은 도시, 품격 있는 도시로 도약하기 위한 중요한 발판이 되고 있다”고 강조했다.