10명 중 7명 “내년엔 집 산다”… 매도자는 관망세 뚜렷

주택 매입에 대한 수요자들의 관심은 뜨겁지만, 매도에 대해서는 관망세가 짙어졌다는 조사 결과가 나왔다. 내년 상반기 ‘내 집 마련’을 꿈꾸는 수요자들과 가격 상승 기대감으로 매도 시점을 늦추는 집주인들의 동상이몽이 이어지는 모습이다.

서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 바라본 주변 아파트 단지의 모습. 뉴스1

부동산 플랫폼 직방이 29일 발표한 ‘2026년 주택시장 전망 설문조사’에 따르면 향후 주택 매입 계획이 ‘있다’는 응답은 69.9%로 나타났다. 직전 조사인 올해 상반기(73.1%)보다 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준으로 해석된다.

매입 사유를 살펴보면 ‘전·월세에서 자가로 내 집 마련’이 46.6%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ‘거주 지역 이동’(22.7%), ‘면적 확대·축소 이동’(10.3%) 순으로 나타났다. ‘시세 차익 등 투자 목적’(7.4%)과 ‘임대 수익 목적’(2.9%) 비중은 비교적 낮았다.

주택 매입 비용을 묻는 말에는 ‘6억원 이하’가 전체의 70.8%를 차지하며 상대적으로 중저가 주택 수요가 높았다. ‘3억 초과~6억원 이하’(38.9%)가 가장 많았고, ‘3억원 이하’(31.9%)가 뒤를 이었다. ‘6억 초과~9억 원 이하’는 16.8%, 9억원 초과 구간은 약 12%였다.

주택 매입 시기는 ‘2026년 1분기’(45.7%) 응답이 가장 높았다. ‘2026년 2분기’(18.3%)까지 합치면 상반기 매입을 고려한 응답이 64%에 달했다.

매도 분위기는 사뭇 달랐다. ‘매도 계획이 없다’는 응답은 53.8%에 달했다. ‘향후 1년 이내 주택을 매도할 계획이 있다’는 응답도 46.2%였다. 해당 응답은 직전 조사(54.8%)에서 과반이 넘었다. 이는 매도를 고려했던 일부 수요가 추가 가격 흐름을 지켜보며 판단을 보류한 영향이 반영된 것으로 풀이된다.

매도 계획이 없다고 응답한 이유로는 ‘실거주 목적 또는 주택 미보유’가 55.6%로 가장 많았다. 이어 ‘주택 가격이 오르는 것 같아서’(11.5%), ‘적절한 매도 타이밍을 지켜보려고’(10.7%) 등이 뒤를 이었다.

김은선 직방 빅데이터랩실 실장은 “내년도 주택시장은 매입에 대한 관심이 실수요를 중심으로 여전히 높은 수준을 유지하는 한편, 매도에 대해서는 보다 신중해진 흐름으로 해석할 수 있다”며 “올해 상반기 가격 상승 이후 매도를 서두르기보다 추가 흐름을 지켜보려는 관망세가 강화됐다”고 설명했다.