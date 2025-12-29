‘25살 법칙’ 깨졌다?…디카프리오, 27살 연인과 데이트 포착

할리우드 배우 레오나르도 디카프리오(51)가 24세 연하의 이탈리아 출신 모델 비토리아 세레티(27)와 데이트를 하는 장면이 포착됐다.

27일(현지시간) 외신 페이지식스와 TMZ 등에 따르면 디카프리오와 세레티는 지난 26일 미국 로스앤젤레스 멜로즈 플레이스에서 함께 시간을 보냈다. 두 사람은 연휴를 함께 보낸 뒤 쇼핑과 식사를 즐기며 공개 데이트를 이어갔다.

레오나르도 디카프리오(왼쪽)와 비토리아 세레티. IMdb, 비토리아 세레티 인스타그램 캡처

두 사람은 거리에서 서로 몸을 기울여 입맞춤을 나누는 모습이 목격됐고, 인근 카페에서도 다정한 분위기를 유지한 것으로 전해졌다. 식사 후에는 프랑스 패션 브랜드 A.P.C 매장에 들러 쇼핑을 즐기기도 했다.

디카프리오와 세레티가 로스앤젤레스 시내에서 함께 포착된 것은 비교적 이례적인 일로 전해진다. 그동안 두 사람은 주로 프랑스나 이탈리아 해안가에서 요트 휴가를 즐기는 모습이 외신에 포착돼 왔다.

두 사람은 2023년부터 교제를 시작했으며, 가족들과 함께 시간을 보내고 여행을 다닐 정도로 관계가 깊어진 것으로 알려졌다. 특히 디카프리오가 그동안 지켜온 것으로 알려진 이른바 ‘25세 이하 연인’이라는 기준이 깨졌다는 점에서도 관심을 받고 있다.

앞서 디카프리오는 최근 타임 매거진과의 인터뷰에서 사생활 노출을 최소화하는 이유에 대해 “내 철학은 단순하다. 할 말이 있거나 보여줄 작품이 있을 때만 대중 앞에 나서는 것”이라며 “그 외의 시간에는 가능한 한 최대한 사라져 있으려 한다”고 밝힌 바 있다.

디카프리오는 1991년 영화 ‘크리터스3’로 데뷔한 이후 ‘타이타닉’, ‘인셉션’, ‘더 울프 오브 월스트리트’ 등을 통해 할리우드를 대표하는 배우로 자리매김했다.