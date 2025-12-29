인기 공연 및 스포츠 암표 판매상 적발…8억7000만원 추징 보전

시즌권·선예매권, 직접 링크(직링), 매크로 프로그램을 이용해 인기 공연(콘서트) 및 스포츠 입장권을 대량으로 확보한 뒤, 중고거래 사이트를 통해 재판매한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

부산경찰청 사이버범죄수사대는 정보통신망법·공연법·전자상거래법·국민체육진흥법(입장권 부정판매 금지) 위반 혐의로 ‘암표’ 판매상 총책 30대 A씨 등 5명을 붙잡아 불구속했다고 29일 밝혔다.

직링 프로그램 화면.

경찰에 따르면 A씨 등은 2022년 7월부터 지난달까지 3년4개월 동안 가족과 지인 명의 계정 4개를 운용하며 시즌권·산예매권을 구입한 뒤 7400여 차례에 걸쳐 티켓 1만8300여매를 확보하고, 재판매를 통해 7억3000만원의 부당수익을 챙긴 혐의를 받고 있다.

이들은 총책 A씨를 중심으로 티켓 예매책과 장부 관리책 등으로 역할을 분담하고, 예매한 티켓을 정가 대비 최고 5000%의 수익을 남기고 재판매한 것으로 드러났다. 또 이들이 운영한 관련 장부에는 경기·좌석·판매가·수익금·수익률이 체계적으로 기록돼 있어 사실상 영업 형태로 운영된 정황이 곳곳에서 확인됐다.

매크로(반복 클릭) 화면.

20대 B씨는 2023년 10월부터 올해 8월까지 대기열을 우회하는 직접링크(직링) 프로그램으로 티켓 3360여매를 확보한 뒤 1억3000만원의 수익을 챙겼고, 또 다른 20대 C씨는 올해 5월부터 7월까지 티켓을 빠르게 예매해 주는 매크로 프로그램을 이용해 확보한 티켓 55매를 재판매해 800만원의 수익을 챙겼다.

경찰에 적발된 이들의 예매 방식(시즌권·직링·매크로)은 달랐지만, 운영 방식은 동일한 구조를 보였다. 모두 웃돈을 받고 되팔기 위해 가족이나 지인 명의로 복수 계정을 통해 티켓을 확보했고, 이를 중고거래 플랫폼을 통해 재판매했다. 이 과정은 장부를 통해 좌석 정보·판매 내역·수익을 정리 및 관리해 온 것으로 확인됐다.

압수물 및 프로그램 시연 화면. 부산경찰청 제공

경찰은 온라인 중고거래 커뮤니티 모니터링을 통해 정상적인 예매 흐름과 다른 이용 정황을 확인해 피의자를 특정해 압수수색을 통해 핵심 자료를 확보해 이들을 검거하고, 불법 수익금 8억7000만원을 추징 보전했다.

경찰 관계자는 “이번 사건은 기술 기반 암표 범행의 전체 구조를 실증적으로 규명한 사례라는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.

경찰은 온라인 암표 판매 범죄가 단순 개인의 일탈이 아니라 기술을 기반으로 한 구조적인 범죄로 확대된 것이라고 보고 집중 대응할 계획이다.