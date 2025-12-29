제주 농업 빅데이터 시대 연다…전국 첫 전수조사

2026년 4월까지 농지 26만8000필지·172개 농촌 마을 조사

제주도가 도내 실제 경작 중인 농지 26만8000필지를 대상으로 한 ‘제주 농업·농촌 실태 전수조사’를 새해부터 본격 추진한다고 29일 밝혔다.

기존 국가 및 도 단위 농업통계만으로는 제주 농업의 특수성을 반영한 정책 수립에 충분하지 않아 보다 정밀한 기초자료 확보가 필요하다는 판단에서다.

제주 서귀포시 감귤원.

이번 조사는 도내 모든 경작 농지와 농업경영체를 망라한 농업분야 전수조사와 함께 읍·면지역 172개 마을 농촌 실태를 함께 파악한다.

농업조사는 농지와 농업경영체를 중점적으로 다룬다. 농지 이용현황, 생산기반 여건, 재배·유통시설 현황 등 농업경영 전반을 조사한다.

농촌조사는 읍·면 농촌지역 172개 행정리 마을을 대상으로 정주·생활서비스 여건, 마을자원, 공동체 현황 등을 파악한다.

특히, 이번 조사는 위성영상 기반의 농지 식별정보인 ‘팜맵’을 활용해 각 농지별 정확한 재배면적과 이용현황을 파악할 수 있어 기존 통계조사와는 차별화된다.

조사는 2026년 4월까지 진행하며 ㈜한국리서치가 수행을 맡는다. 전화조사와 대면조사 등 복합적인 방법이 활용된다.

제주도는 이번 전수조사를 통해 수집된 자료를 바탕으로 제주 농업·농촌의 정확한 실태를 분석하고 분야별로 제주 맞춤형 정책 수립에 적극적으로 활용할 계획이다.

확보한 빅데이터는 제주도 농업 디지털플랫폼 ‘제주DA’에 탑재해 통계 및 행정정보와 연계하고, 농업인 맞춤형 서비스 제공 기반으로 삼을 방침이다.

제주도는 전국 최초로 시행하는 만큼 조사의 실효성을 높이기 위해 2024년 10월부터 관련기관 등으로부터 필지별 기초자료를 수집하고 사전조사를 통해 조사설계를 진행해왔다.