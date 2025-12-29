고창 성송면에 농촌유학·스마트팜 연계 임대주택 조성…국토부 공모 선정

전북 고창군 성송면에 농촌 유학 참여 가구와 청년 농업인의 정착을 지원하는 공공 임대주택이 조성된다.

농촌 유학 참여 가구와 청년 농업인의 정착을 지원하기 위해 전북 고창군 성송면에 건립할 공공 임대주택 조감도. 고창군 제공

고창군은 29일 국토교통부가 주관한 ‘지역 제안형 특화주택 공모사업’에 성송면이 최종 선정됐다고 밝혔다. 이번 선정으로 고창군은 ‘터미널도시재생 혁신지구’와 ‘신활력산단 일자리연계형 공공임대주택’, ‘교촌리 청년특화주택’에 이어 네 번째 청년 주거정책 성과를 거두게 됐다.

‘성송면 지역제안형 특화주택 사업’은 국비 등 총사업비 81억원을 투입해 공공 임대주택 46호를 공급하는 사업이다. 내년 본격 가동을 앞둔 청년 스마트팜과 연계한 청년형 주택 16호와 미성년 자녀를 둔 가구를 위한 다자녀형 주택 30호가 조성될 예정이다.

국토부는 성송면이 임대주택을 중심으로 농촌 유학과 청년 농업인 정착이 함께 이뤄질 수 있는 여건을 갖춘 지역이라는 점을 높이 평가한 것으로 전해졌다.

고창군은 주거 부담을 낮춘 임대주택과 농업 기반이 결합되면서 청년 농업인의 안정적인 지역 정착과 지속적인 농업 활동이 가능해질 것으로 기대한다. 또한 농촌 유학 가족들의 안정적인 거주 여건이 마련되면서 학령인구 감소로 어려움을 겪던 인근 학교와 지역 공동체에도 활력이 더해질 것으로 전망된다.

고창군은 성송면을 시작으로 주거·교육·일자리가 하나의 생활권 안에서 연계되는 정주 기반을 단계적으로 구축할 방침이다. 심덕섭 고창군수는 “성송면은 교육 여건과 일자리, 주거가 함께 연결될 수 있는 잠재력을 갖춘 지역”이라며 “이번 공모 선정을 계기로 농촌 유학과 청년 농업인 정착이 실제 인구 증가로 이어질 수 있도록 기반을 튼실히 다질 것”이라고 말했다.