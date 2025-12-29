'방산특사' 강훈식, 3번째 출국…폴란드 '천무' 계약 지원 관측

폴란드 국방장관 "29일 바르샤바서 계약…현지생산 공장 건설" 공개

(영종도=연합뉴스) 김도훈 기자 = 대통령 전략경제협력 특사로 임명된 강훈식 대통령 비서실장이 13일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장에서 아랍에미리트(UAE) 아부다비로 출국하기 전 취재진과 약식 인터뷰를 하고 있다. 2025.11.13 superdoo82@yna.co.kr

강훈식 대통령 비서실장이 '전략경제협력 대통령 특사' 자격으로 세 번째 출국길에 올랐다.



청와대는 강 실장이 지난 28일 특사 자격으로 출국했다고 29일 밝혔다.



청와대는 출국 목적지나 일정 등은 공개하지 않은 채 "자세한 내용은 추후 공지하겠다"고만 설명했다.



다만 정치권과 방산업계에서는 강 실장이 다연장로켓 '천무'의 3차 수출 계약과 관련해 폴란드로 출국했을 것이라는 분석이 나온다.



앞서 브와디스와프 코시니악-카미슈 폴란드 부총리 겸 국방장관은 지난 27일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "월요일(29일) 오후 바르샤바에서 한화에어로스페이스와 WB일렉트로닉스 간의 협력 계약 체결이 예정돼 있다"며 "폴란드 현지에서 '호마르-K'용 미사일을 생산하는 공장 건설을 시작한다"고 밝힌 바 있다.



'호마르-K'는 천무의 폴란드 맞춤형 수출 모델이다.



폴란드는 2022년과 2024년 두 차례에 걸쳐 계약을 체결해 천무 발사체계 수백 대를 도입한 바 있다.



세 번째 수출 계약을 앞두고 정부 차원의 '측면 지원'을 위해 강 실장이 직접 폴란드를 찾는 것이란 해석이 나온다.



강 실장의 대통령 특사 자격 출국은 세 번째다.



앞서 강 실장은 지난 10월 폴란드·루마니아·노르웨이를, 11월 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아를 각각 특사 자격으로 방문했었다.



앞서 청와대는 10월 이 대통령이 'K-방산 4대 강국 달성'이라는 국정과제 이행을 위해 강 실장을 특사로 임명했으며, 내년 상반기까지 세 차례에 걸쳐 임무를 수행할 계획이라고 밝힌 바 있다.

<연합>