[속보] 韓 수출 새 역사 썼다…‘7000억 달러’ 시대 활짝

외국인직투 최대실적 예고

반도체· K푸드 등 성장동력

올해 한국 수출이 사상 처음으로 ‘7000억 달러’를 달성했다. 2018년에 6000억 달러를 돌파한 지 7년 만이다.

29일 오후 기준 우리나라 연간 누계 수출액이 7000억 달러를 달성했다. 경기 평택항 자동차 전용부두에 수출용 차량이 세워져 있는 모습. 뉴시스

산업통상부와 관세청은 29일 오후 1시 3분 기준으로 잠정 집계한 결과, 올해 연간 누계 수출액이 7000억 달러를 달성했다고 밝혔다.

정부 관계자는 “우리 수출이 미국의 관세 및 보호무역 확산 등 어려운 통상환경 속에서도 위기를 기회로 전환하면서 우리 국민과 기업의 저력을 확인했다는 점에서 더욱 값진 성과”라고 평가했다.

산업부에 따르면, 한국 수출은 올해 초 대내외 불확실성으로 인해 감소세를 보였다가 새 정부 출범 이후 신뢰가 회복되면서 지난 6월부터 6개월 연속 해당 월 실적 최대치를 경신했다.

반도체를 필두로 자동차·선박·바이오 등 주력 제조업의 굳건한 강세와 더불어 K-푸드나 뷰티 등 소비재와 전기기기 등 유망품목들이 새로운 성장동력으로 자리매김했다.

수출 약진과 함께 외국인직접투자도 역대 최대 실적을 예고했다.

외국인직접투자는 올 상반기에 전년동기 대비 14.6% 감소했다가 하반기에 인공지능(AI) 등 첨단산업 정책과 연계된 투자가 대폭 유입되며 종전 역대 연간 최대 실적인 지난해 345억7000만 달러를 경신했다.

정부 관계자는 “내년에도 수출과 외국인투자 상승 흐름을 이어나갈 수 있도록 산업의 근원적 경쟁력 강화하겠다”며 “수출시장·품목 다변화 및 무역구조 혁신 등 노력으로 2년 연속 수출 7000억 달러 및 외국인투자 350억 달러 이상의 실적 달성에 최선을 다할 계획”이라고 전했다.