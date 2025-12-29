가정연합 “가평 전기유람선, 성지순례 규정은 침소봉대… 공공사업 왜곡”

세계평화통일가정연합(이하 가정연합)은 가평 전기유람선 관련 보도에 대해 “사업의 배경과 구조를 외면한 채 일부 장면과 인상만으로 ‘성지순례 사업’으로 단정한 침소봉대 보도”라고 반박했다.

가정연합은 28일 발표한 반박문에서 서울신문이 지난 26일 보도한「150억 혈세 사업에 한학자 사진… ‘페리로 통일교 성지순례하나’」 기사에 대해 “특정 종교 이미지에 기대어 공공사업의 성격을 왜곡했다”며 유감을 표했다.

가평군 설악면 송산리 가평마리나 선착장.

가정연합은 먼저 서울신문이 제목과 기사에서 사용한 ‘150억 혈세’라는 표현이 독자에게 오해를 불러일으킬 수 있다고 지적했다. 반박문에 따르면 해당 금액은 현재까지 집행된 예산이 아니라, 이미 투입된 예산과 향후 단계적으로 투입될 가능성이 있는 계획·추정 예산을 모두 합산한 사업 전체의 최대치 개념이라는 설명이다.

실제로 현재까지 가평군이 집행한 예산은 약 85억 원 수준이며, 이 가운데 약 80억 원은 가평군 소유의 공공 선착장인 ‘자라나루’ 건립에 투입됐다. 가정연합은 이 비용이 특정 단체나 사업자에게 귀속되는 지원금이 아니라, 자라섬 접근성을 높이기 위해 조성된 가평군의 영구적 공공자산이라는 점을 강조했다.

또한 대형 전기유람선은 민간 사업자가 약 400억 원을 투입해 건조·운영하고 있어, 가평군은 대규모 예산 부담 없이 친환경 관광 인프라를 확보했다는 점도 강조했다. 가평군에 따르면 자라나루는 2024년 5월 운영을 시작해 2025년 11월 말 기준 누적 이용객 9만3000명, 순매출 4억5000여만 원을 기록했다. 중요한 것은 단순히 승선권 수익을 넘어 9만명 관광객이 가평 내 체류하며 지역식당, 숙박시설, 전통시장에서 소비한 경제적 가치 등 지역사회의 낙수효과를 고려해야 한다는 것이다. 단순 매출액만으로 ‘혈세 낭비’라 주장은 사업의 공익적 가치를 심각하게 훼손하는 것이라고 덧붙였다.

가정연합에 따르면 논란이 된 ‘북한강 천년뱃길’ 사업은 특정 종교를 위한 관광 코스가 아니라, 가평군이 지역경제 활성화를 위해 오랜 기간 추진해 온 수상 관광 인프라 구축 민관협력 사업이다. 가평 지역은 남이섬, 자라섬, 쁘띠프랑스 등 주요 관광지가 분산돼 있어 관광객 체류 시간이 짧다는 구조적 한계를 안고 있었고, 이를 연결하는 수상 교통망 구축이 지역의 숙원 과제였다는 주장이다.

서울신문 보도에서 핵심 쟁점으로 제기된 유람선 항로와 관련해 가정연합은 “문제가 된 수련원은 항로상 회항 지점 인근에서 잠시 조망되는 구간에 불과하다”며 “이를 근거로 전체 노선을 ‘통일교 성지순례’로 표현하는 것은 지나친 침소봉대”라고 반박했다.

남이섬 일대에서 조망한 전기유람선 가평크루즈 운항 모습.

대형 전기유람선의 안전한 접안을 위해서는 수심과 암반 지형, 주차 인프라 등 기술적 요건이 충족돼야 하며, 현재 선착장 부지는 이러한 조건을 갖춘 사실상 유일한 장소라는 설명이다. 과거에도 청평호로 단절된 송산리 주민들이 뭍으로 나가기 위한 선착장이 있던 곳이다. 항로 중 특정 시설이 보이는 것은 지리적 인접성에 따른 결과일 뿐, 관광 코스의 목적이나 성격을 규정할 요소는 아니라는 것이다.

논란이 된 걸개 사진과 관련해서도 가정연합은 “만약 외부 노출이 문제라는 판단이 있다면, 보이지 않도록 요청하거나 조정하면 될 사안”이라며 “이를 이유로 사업 전체를 성지순례로 규정하는 것은 본질을 벗어난 접근”이라고 밝혔다.

운항을 맡은 가평크루즈와 관련해 가정연합은 “단순 유람선을 넘어 도선사업 면허를 보유한 수상 대중교통으로서 공공 운송 역할을 수행하고 있다”고 설명했다. 기대 수익에 미치지 못하는 상황에서도 정기 노선을 유지하는 것은 이용객과의 약속을 지키기 위한 공공적 책임이라는 것이다.

가정연합은 “비판과 점검은 필요하지만, 사실관계를 단순화하거나 특정 이미지를 덧씌워 공공사업의 성격을 왜곡하는 보도는 지역사회에 불필요한 갈등을 초래할 수 있다”며 “정확한 사실에 기반한 보도를 요청한다”고 밝혔다.