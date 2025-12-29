로제, ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 1위…BTS 뷔도 순위권

걸그룹 블랙핑크의 멤버 로제가 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 1위에 선정됐다.

미국 영화 사이트 TC캔들러(TC Candler)는 28일 공식 유튜브 채널을 통해 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100(The 100 Most Beautiful Faces of 2025)’ 순위를 공개했다. 이 가운데 로제는 여성 부문 1위에 올랐다.

로제. 로제 인스타그램 캡처

이번 순위에서는 K팝 스타들이 대거 상위권에 이름을 올렸다. 에스파 카리나는 8위, 블랙핑크 지수는 11위를 기록했으며, 트와이스 쯔위(20위), 블랙핑크 리사(22위), 전소미(24위), 아이브 장원영(26위) 등도 상위권에 포함됐다. 2014년과 2015년 2년 연속 1위를 차지했던 나나는 올해 18위에 올랐다.

함께 공개된 ‘세계에서 가장 잘생긴 얼굴 100(The 100 Most Handsome Faces of 2025)’ 남성 부문에서는 방탄소년단 뷔가 7위로 한국 연예인 가운데 가장 높은 순위를 기록했다. 뷔는 2017년 1위를 차지한 이후 매년 꾸준히 상위권을 유지하고 있다. 이어 엔하이픈 니키(10위), 방탄소년단 정국(14위), 스트레이키즈 현진(18위), 아스트로 차은우(33위) 등이 이름을 올렸다.

TC캔들러는 1990년부터 매년 전 세계 인물을 대상으로 ‘가장 아름다운 얼굴’과 ‘가장 잘생긴 얼굴’ 100인을 선정해 발표하고 있다. 순위는 글로벌 팬 투표와 추천을 바탕으로 집계된다.

한편 로제는 지난 해 10월 세계적인 팝스타 브루노 마스와 협업한 ‘APT.(아파트)’를 발표, 글로벌 음악시장에서 큰 인기를 얻은 바 있다.