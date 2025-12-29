출국 전에 ‘개통’ 확인한다…KT, e심 데이터로밍 ‘모비’ 출시

KT엠모바일은 eSIM 데이터로밍 ‘mobi(모비)’를 출시한다고 29일 밝혔다. KT엠모바일 제공

KT엠모바일은 eSIM 데이터로밍 ‘mobi(모비)’를 출시한다고 29일 밝혔다.

모비는 별도의 유심 교체 없이 e심을 통해 해외에서 간편하게 데이터를 쓸 수 있는 서비스다. 모비 앱이나 네이버 스마트스토어에서 원하는 상품을 구매하고 e심을 등록하면 일본·중국·베트남을 포함한 동남아 주요 국가와 미국·유럽 등 약 70개국에서 현지 도착 즉시 데이터를 사용할 수 있다.

e심을 지원하는 단말이라면 이용하는 통신사와 상관없이 누구나 사용할 수 있으며, 기존 유심을 그대로 유지해 통화와 문자는 국내 번호로 이용하고 데이터만 e심으로 설정할 수 있어 편리하다.

모비의 가장 큰 차별점은 ‘출국 전 개통 체크’ 기능이다. 앱으로 e심 데이터 로밍 상품을 구매한 고객은 한국에서 e심이 정상적으로 작동하는지 미리 확인할 수 있어서, 현지 도착 후에야 개통 여부를 확인할 수 있었던 기존의 한계를 개선했다. 출국 전 개통 체크 기능은 홍콩·마카오, 유럽 지역을 제외한 국가에 제공되며 해당 지역은 내년부터 순차적으로 지원된다.

구강본 KT엠모바일 대표는 “여행, 출장, 단기 체류 등 다양한 해외 방문객에게 ‘모비’는 가장 편리하고 믿고 쓸 수 있는 선택지가 될 것”이라고 말했다.