故최진실 딸 최준희 “종일 성형 앱 본다…자존감 안 채워져”

배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 방송에서 외모에 대한 고민을 털어놨다.

최준희는 지난 28일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘개그콘서트’의 코너 ‘소통왕 말자 할매’에 방청객으로 참석했다. 해당 코너는 개그우먼 김영희가 관객의 사연을 듣고 조언을 건네는 형식으로 진행된다.

배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희. 최준희 인스타그램 캡처

이날 최준희는 객석에서 직접 마이크를 잡고 자신의 고민을 밝혔다. 그는 “현재 모델 일을 하고 있는데, 같이 활동하는 친구들을 보면서 ‘아름답고 예쁜 거 하나로 모든 세상 사람이 친절하게 대하는구나. 너무 부럽다’는 생각이 들었다”고 말했다.

최준희는 “그래서 하루 종일 성형 앱만 본다. 꾸미고 살을 빼고 스타일링을 해도 외모적인 자존감이 만족되지 않는다”고 고백했다.

그러자 김영희는 “그럼 나는 일생을 멸시만 당하고 살았겠느냐”고 반응해 웃음을 자아냈다. 이어 “그래도 나를 좋아해주는 사람들은 외모가 아닌 다른 부분을 좋아해주는 것”이라며 “최준희씨 보면서 예쁘다고 하는 분들도 많다. 다른 잘난 사람들과 자신을 비교하지 말라. 그 사람들 사진도 다 어플을 썼을 수 있다”고 조언했다.

최준희가 KBS ‘개그콘서트’에 출연한 모습. KBS2 ‘개그콘서트’ 방송 화면 캡처

방송 이후 최준희는 해당 장면을 자신의 인스타그램에 공유하며 보다 솔직한 심경을 덧붙였다. 그는 “외모 정병을 저기까지 들고 나갔다. 내 지인들은 모두 알지만, 나는 내 얼굴 보면 급격히 슬퍼지는 사람이라 무보정 방송화면 보고 기절할 것 같다”고 적었다.

다만 그는 “내년에는 나 자신을 좀 더 사랑해보도록 하겠다”고 덧붙였다.

최준희는 고 최진실의 둘째 자녀로 현재 인플루언서로 활동하고 있다. 그는 과거 루푸스 투병으로 체중이 96㎏까지 증가했다가 식단 관리와 운동을 통해 40㎏대까지 감량한 사실을 공개해 주목을 받은 바 있다. 최근에는 윤곽 수술과 눈 밑 트임 등 성형 및 시술 경험과 회복 과정을 공개하기도 했다.