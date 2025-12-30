96년생 찬성과 반대를 고려하여 결정하라. 84년생 한번으로 되리라 기대말 것. 72년생 상가나 건물매매는 동북방으로 추진하라. 60년생 서류나문서에 한번 검토해 보자. 48년생 자동차매매 소개업 결혼상담소는 광고에 성과가 있다. 36년생 적을 알고 나를 알고 행동하자.

97년생 이미 예상된 일도 직접 확인하라. 85년생 자기개발에 때와 장소를 가리지 마라. 73년생 과거일에 벗어나는 것이 시급한 과제다. 61년생 선심을 쓰는 것은 좋지만 분수를 알자. 49년생 물건구입 조심하자 싼것이 비지떡이다. 37년생 마음을 비우면 복이 절로온다.

98년생 양보다는 질을 따져보고 선택하라. 86년생 성과를 기대하면 실망이 클 수밖에 없다. 74년생 이루고야 말겠다는 정신력이 필요하다. 62년생 윗사람과 동료와 인간관계를 잘하자. 50년생 과신하지 말고 정도를 택하자. 38년생 일을 일부러 사서 고민한다.

99년생 말만 무성하고 현실로 나타나는 것이 없다. 87년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 75년생 운전자는 차를 조심하자. 63년생 처음부터 금전거래는 불리하다. 51년생 주류업 음식업 의약업은 광고에 성과가 있다. 39년생 자기생각만 주장하면 곤란하다.

00년생 입장이 난처해도 성급한 반론은 피하라. 88년생 충분히 무르익었을 때 나서도 늦지 않다. 76년생 서류에 큰 착오가 없도록 집중하자. 64년생 과거 알던 이성에게 통신이 온다. 52년생 약간 모자란 것이 넘치는 것보다 좋다. 40년생 건강을 점검하는 시기다. 28년생 파란 하늘이 드리우니 욱일 승천하는 운세.

01년생 감정의 동요가 잦아진다면 불안해한다. 89년생 정성과 기도로써 충분히 극복함. 77년생 판매나 매매에 좋은 운이다. 65년생 광고나 선전물에 효과가 크다. 53년생 이성을 멀리하자 불화가 온다. 41년생 사소한 것에 큰 의미를 부여하지 말자. 29년생 홧김에 성질 부렸다가 두고두고 후회한다.

02년생 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수. 90년생 마음에 드는 이성에게 천천히 다가서라. 78년생 점포매매는 서북방으로 추진하세요. 66년생 오락이나 투자에 손실이 온다. 54년생 재물의 움직임이 좋치않는 운이디. 42년생 득보다 실이 많으니 안타깝다. 30년생 방대한 양의 자료는 주변 사람에게 맡겨라.

03년생 중요한 대목에서 발뺌하면 실추된다. 91년생 재차 확인하는 습관을 들여야 함. 79년생 오해받을 소지가 있는 행위는 자제하자. 67년생 금전문제는 윗사람과 상의하자. 55년생 타인을 존중하며 말하는 것이 좋겠다. 43년생 가족중에 건강으로 신경이 쓰인다. 31년생 순탄하게 시작해서 순탄하게 끝나는 날.

04년생 과신하면 구설이 따르기 쉽다. 92년생 오늘 할 일을 내일로 미루지 마라. 80년생 검정색의복 입고 이성을 만나면 혜여진다. 68년생 동북방으로 움직이면 이익이 온다. 56년생 현재일은 실속이 없으니 포기하라. 44년생 늘 해오던 일도 검토 한번하자. 32년생 융합하는 모습을 보이면 모두가 기뻐한다.

05년생 간밤에 있었던 지난 일은 깨끗하게 잊자. 93년생 과거의 실패는 미래를 얻기 위한 경험. 81년생 토지 땅 주택매매는 서북방으로 추진하세요. 69년생 노력에 대한 최고의 대우를 받는다. 57년생 선택할 여유도 없이 한길만 가자. 45년생 전기전자 통신업 운전대리업은 광고에 성과가 있다. 33년생 상대에 대해 벅찬 느낌이면 잠시 물러서라.

06년생 태양의 아름다움에 도취해보는 것도 좋다. 94년생 오래된 벗 떠나고 새 벗 들어온다. 82년생 편안한 것을 원하지만 현실은 그렇지 않다. 70년생 동서방에서 좋은 소식이 온다. 58년생 낚시줄을 던지지만 고기는 없다. 46년생 잠깐 웃고 잠깐 찌푸리는 운세다. 34년생 상황에 맞추어 영향력 있는 태도를 보여라.

95년생 구체적인 대안이 마련되면 움직여라. 83년생 자신의 입지를 한층 강화시키는데 노력하자. 71년생 너무 나서거나 목소리를 높이지 말자. 59년생 방법론에 치우치면 성과가 없다. 47년생 주변정리는 가능하면 빨리하자. 35년생 선택사양을 잘못 이해하면 금전 손실이다.

