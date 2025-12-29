포항시-iM금융그룹, ‘원스톱 지역특화금융 지원체계’ 구축… 미래 신산업 육성 ‘맞손’

150조 규모 국민성장펀드 중 ‘지방분 60조’ 원활한 공급 위해 iM금융 10개 계열사 총출동

AI·이차전지·바이오 등 전략산업 대상 ‘기업 성장 전 주기 원스톱 지원체계’ 구축

경북 포항시가 iM금융그룹과 함께 ‘원스톱 지역특화금융 지원체계’ 구축 및 미래 신산업 육성을 위해 손을 맞잡았다.

포항시는 29일 전국 지방자치단체 중 최초로 총 150조 원 규모의 ‘국민성장펀드’ 중 지방 공급분인 60조 원을 지역 산업에 신속히 수혈하기 위해 iM금융그룹과 ‘원스톱 지역특화금융 지원체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 포항시의 핵심 전략산업을 고도화하고 기업 성장을 전폭적으로 돕기 위해 마련됐다.

협약식에는 이강덕 포항시장과 황병우 iM금융그룹 회장을 비롯 양 기관 주요 관계자들이 참석해 지역 산업 성장을 위한 강력한 협력 의지를 다졌다.

특히 이번 협약에는 iM뱅크, iM증권, iM라이프, iM캐피탈 등 iM금융그룹 산하 10개 전 계열사가 이례적으로 모두 참여한다.

이들은 각 사가 보유한 뱅킹, 투자, 증권, 자산운용, 핀테크 역량을 총동원해 포항 지역 기업에 최적화된 맞춤형 지원을 제공할 계획이다.

양 기관은 포항시가 집중 육성 중인 ▲AI ▲이차전지 ▲바이오 ▲수소 등 핵심 전략산업 분야 기업을 대상으로 ‘기업 성장 전 주기 원스톱 지원체계’를 구축한다.

iM금융그룹의 종합금융 투자 역량과 데이터, ESG 경영 노하우를 결합해 창업부터 성장, 확장, 도약에 이르기까지 단계별 성장을 지원함으로써 기업의 경영 부담을 대폭 완화하고 지역 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

이번 협약은 정부가 추진하는 ‘국민성장펀드’의 취지를 지역 현장에서 구체화하는 전국 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.

전체 150조 원 중 지방에 배정된 60조 원의 원활한 공급을 위해 지자체가 선제적으로 금융그룹과 협력 모델을 구축한 것이다.

양 기관은 협약의 실효성을 높이기 위해 ‘실무협의체’를 상설 구성하고 정기적인 회의를 개최하기로 했다.

이를 통해 금융 지원 현황을 상시 점검하고 기업들의 애로사항을 실시간으로 반영해 현장에서 체감할 수 있는 지원 체계를 유지할 계획이다.

이강덕 포항시장은 “대한민국 경제의 근간이었던 철강산업을 넘어 AI와 바이오 등 미래 산업으로 도약하는 중요한 시기에 iM금융그룹과 손을 잡게 돼 뜻깊다”며, “국민성장펀드를 지역 전략산업에 적극 유치하고 수혈함으로써 포항의 경제 체질을 혁신적으로 개선하는 성공적인 동행이 되길 바란다”고 말했다.