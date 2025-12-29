제27대 한국성인간호학회장에 군산대 박영례 교수 선출

국립 군산대학교 간호학부 박영례 교수(사진)가 한국성인간호학회 제27대 학회장으로 선출됐다.

29일 군산대에 따르면 박 교수는 최근 열린 한국성인간호학회 및 한국간호과학회 정기총회에서 차기 학회장으로 선임돼 내년 1월부터 2년간 학회를 이끌게 됐다. 이번 학회장 선출은 성인간호학의 학문적 발전과 간호 실무 역량 강화를 위한 학회 역할이 더욱 중요해지는 시점에서 이뤄져 의미를 더한다.

한국성인간호학회는 1971년 창립된 이후 현재 1530여명의 회원이 활동하는 대표적인 간호학 학술단체다. 성인 대상자의 건강 증진과 삶의 질 향상을 목표로 교육·연구·실무 전반을 선도해 오고 있다.

박 교수는 학회장 취임을 계기로 성인간호학의 학문적 기반을 강화하고, 근거 기반 연구와 교육의 질적 수준을 높이는 데 주력할 계획이다. 또한 급변하는 보건의료 환경에 대응해 연구 지원사업 확대, 학술대회 활성화, 영문 학술지(Korean Journal of Adult Nursing)의 질적 향상을 통해 간호사의 전문성과 성인간호학의 위상을 높일 방침이다.

박영례 교수는 “학회가 연구자와 실무자를 더욱 긴밀히 연결하는 플랫폼이 돼 지속적인 지식 공유와 혁신적인 연구 성과가 창출될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.