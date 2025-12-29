日 다카이치, 취임 두달만에 총리 공관으로 이사

다카이치 사나에 일본 총리가 취임 두달만인 29일 도쿄 아카사카에 있는 중의원(하원) 의원 숙소에서 나가타초 총리 '공저'(公邸·공관)로 이사했다.



교도통신에 따르면 이날 오후 대형 화물차에 실린 다카이치 총리의 이삿짐이 의원 숙소에서 공관으로 옮겨졌다.

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

다카이치 총리는 평상복 차림으로 관용차를 타고 이동했다.



일본에서는 정부가 마련해 주는 고위 공무원 숙소를 '공저', 집무 공간을 '관저'(官邸)라고 부른다.



총리 공관은 관저에서 도보 1분 정도 거리에 있다.



이에 따라 공관으로 거처를 옮기면 지진 등 긴급 상황 시 조금 더 신속한 대응이 가능해진다.



다카이치 총리는 지난 8일 밤 아오모리현 앞바다에서 규모 7.5의 강진이 발생했을 때 35분 뒤 관저에 모습을 나타내 야권 일부로부터 거처를 공관으로 옮겨야 한다는 지적을 받기도 했다.



앞서 지난 10월 21일 취임한 그는 애초 조기에 공관으로 이사할 생각이었지만 취임 직후부터 외교 일정과 국회 심의가 이어지면서 이사 준비가 늦어진 것으로 전해졌다.



이와 관련해 그는 이달 21일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "위기관리는 국가경영의 요체"라며 "조만간 정든 숙소를 떠나 총리 공저로 거처를 옮기고자 한다"고 밝힌 바 있다.



현 총리 공관은 1929년에 지어진 옛 관저를 개보수한 것으로 2005년 4월부터 공저로 사용되기 시작했다.

<연합>