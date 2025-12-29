김병민 “김건희 특검, ‘오세훈 표적 기소’ 청부 특검” 비판

김병민 서울시 정무부시장이 김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특별검사팀의 최종 수사 결과 발표에 대해 “‘오세훈 죽이기’라는 정치적 목적으로 움직였다”고 비판했다.

김 부시장은 29일 페이스북을 통해 김건희 특검에 대해 “진실과 법리보다, 선거 개입이라는 특정 정치세력의 의도에 더 충실했다는 비판을 피하기 어려워 보인다”며 이같이 밝혔다.

김병민 서울시 정무부시장. 연합뉴스

그는 “민중기 특검은 지난 2020년 명태균이 오세훈 당시 후보와 캠프를 상대로 벌인 조작·사기성 여론조사 의혹을 사실상 외면하며, 결과적으로 그에게 면죄부를 준 셈이 됐다”고 지적했다.

이어 “특검은 오 시장만을 표적으로 삼아 기소를 강행했다. 명확한 증거는 없고, 이미 정해진 결론에 사실을 끼워 맞춘 듯한 기소라는 비판을 피하기 어렵다”며 “이 과정에서 명태균에 대한 불기소가 필요했던 것은 아닌지 의문이 남는다”고 주장했다.

그러면서 “애초부터 민중기 특검에게 ‘오세훈 죽이기’, ‘선거판 흔들기’라는 정치적 목적이 부여돼 있었던 것은 아닌지 묻지 않을 수 없다”면서 “민주당의 정치적 특명대로 특검은 기소를 밀어붙이고, 민주당은 그 기소를 흔들며 사실상 선거운동을 한다. 참으로 부끄럽고도 참담한 장면”이라고 비판했다.

김 부시장은 “불공정과 편파, 강압과 폭력성이라는 비판에서 자유롭지 못했던 특검의 시간을 넘어, 이제 공정과 균형의 가치만을 따르는 재판의 시간으로 넘어간다”며 “청부 특검의 실체는 곧 드러날 것이다. 그 정치적 배후 역시 법과 민심의 심판을 피할 수 없을 것”이라고 강조했다.