[인사] 금융위원회 외

금융위원회 ◆고위공무원 전보 △구조개선정책관 김기한 △기획조정관 손주형 △금융정보분석원 제도운영기획관 하주식

한국교육과정평가원 △부원장 이근호 △기획조정본부장 노은희 △대학수학능력시험본부장 조성민 △학업성취도연구본부장 신진아 △경영지원본부장 장민정 △정보관리본부장 권홍성 △대학수학능력시험본부 수능분석실장 구남욱 △〃 수능출제실장 구자옥 △미래학교교육연구본부 디지털·미래교육연구실장 박혜영 △수업·평가혁신연구본부 국가평가관리센터장 서민희 △〃 고교학점제지원센터장 김혜숙 △〃 수업혁신연구실장 김재홍 △학업성취도연구본부 국가수준학업성취도평가실장 박인용 △홍보실장 정학준 △예산기획실장 장일 △대학수학능력시험본부 수능운영부장 김찬호

국립공원공단 △중부지역본부장 서영교 △북부지역본부장 강동익 △행정처장 남성열 △환경협력처장 현병관 △탐방시설처장 이천규 △재난안전처장 박용선 △홍보비서실장 박선규 △AI정보융합실장 박해찬 △성과혁신실장 박소영 △일터안전실장 위중완

한국산업은행 ◆부행장 선임 △자본시장부문장 신승우 △글로벌사업부문장 오재균 △기획관리부문장 고병규 △재무·지원부문장 최혁수

생명보험협회 <승진> ◆부서장 △자율규제부장 박원석 △감사실장 류종석 △영남본부 지역본부장 조정명 <전보> ◆부서장 △수도권본부 지역본부장 모진영

금융보안원 ◆신임 부서장 △금융보안관제센터 황종모 △RED IRIS실 유정각 △디지털자산실 허세경 △금융보안교육센터 고규만 △디지털인증평가부 이광우 △감사실 윤준범 ◆부서장 이동 △총무부 홍시환 △IT정보부 이수미 △보안평가부 김신영 △클라우드평가부 유재필 △개인정보보호부 박종철

우리카드 ◆이동 △금융사업본부 부사장 나용대 △마케팅본부겸디지털본부 전무 유태현 △정보보호본부 상무 김창규 ◆신규 △기업영업본부 상무대우 정주영

KB증권 ◆부사장 승진 △IB부문장 겸 IB1그룹장 주태영 ◆전무 승진 △상품전략그룹장 김태우 △리서치본부장 김동원 △강남지역본부장 이환희 ◆부사장 신규선임 △자본시장그룹장 겸 전략자산운용본부장 안석철 ◆전무 신규선임 △고객컨택본부장 양영철 ◆상무 신규선임 △PBS본부장 공석표 △정보보호본부장 이상조 △경영기획본부장 신진택 △연금2본부장 임종빈 △WM투자상품본부장 김상훈 △기업금융2본부장 조경휘 △오퍼레이션본부장 이주희 △강북지역본부장 홍은미 △신디케이션본부장 이기우 ◆전보 △Wholesale부문장 겸 글로벌사업그룹장 겸 국제영업본부장(전무) 김신 △연금그룹장 겸 연금1본부장(전무) 송상은 △경영관리그룹장 겸 커뮤니케이션본부장(전무) 노종갑 △기관영업그룹장 겸 패시브영업본부장(상무) 김병구 △동부지역본부장(상무) 양창호 △종합금융본부장(상무) 김인웅 △해외사업본부장(상무) 박한진 △경영지원본부장(상무) 문경훈 △서부지역본부장(상무) 정은진

대신파이낸셜그룹 <대신증권> ◆이사대우 임명 △대구금융2센터 박찬정 △신기술금융본부 편도영 △상품솔루션부 안석준 ◆신규 선임 △강남금융2센터 박철호 △부산금융3센터 김미경 △제주지점 홍애리 △청주지점 정현호 △천안센터 김균태 △목포지점 윤하나 △감사실 최종석 △전략운용실 정준영 △IT개발부 박범준 △기업리서치부 김회재 △Coverage1본부 박영우 △SME본부 이정인 △Coverage2본부 김우일 △IB솔루션본부 김현정 △M&A/인수금융본부 현경훈 △랩사업부 정임보 △Passive영업본부 정재훈 △심사2부 조재인 △ESG지원팀 김대규 ◆전보 △목동WM센터 박성희 △군산지점 김두형 △여의도1금융센터 김영한 △강남금융1센터 강명승 △여의도3금융센터 김상은 △강남대로센터 김은아 △도곡WM센터 이영환 △전주지점 이승주 △광주금융1센터 오현식 △전략운용실 황수호 △채권영업본부 김선민 △WM추진부 이용욱 △인사부 양승관 △영업지원센터 김광민 <대신에프앤아이> ◆신규 선임 △리스크관리부 장호준 <대신자산신탁> ◆이사대우 임명 △신탁사업 1부문 박교익 ◆신규 선임 △사업 1본부 최영준 △리츠투자본부 한건욱 △리츠운용본부 구성미 <대신자산운용> ◆신규 선임 △대안투자 2본부 이원준 ◆전보 △경영기획부문 정평옥 <대신저축은행> ◆이사대우 임명 △경영기획부 김주한 ◆신규 선임 △부동산금융 2부 최종민 △영업부 오상목 <대신프라퍼티> ◆신규 선임 △공간콘텐츠본부 홍승정 <대신경제연구소> ◆전보 △경영기획센터 백신

DB증권 ◆본부장 보임 △WM기획본부장 민경준 △IB4본부장 류용동 △복합금융본부장 조학현 △멀티에셋솔루션본부장 김범진 ◆본부장 전보 △디지털영업본부장 최성호

신한투자증권 ◆신규 임명 <지점장> △신한Premier 안산 김상진 △신한Premier 강남금융센터 김경덕 △신한Premier 울산금융센터 김규호 △신한Premier 청주 김태진 △신한Premier PWM한남동센터 장혜원 △신한Premier PWM판교센터 황채원 <부서장> △채널기업영업부 김경철 △자금부 김영한 △구조화금융투자부 김용민 △커버리지2부 김지훈 △AI솔루션부 박대우 △대체투자·상품심사부 박상현 △연금지원부 이영규 △기업금융센터 정성욱 △부동산금융3부 조동일 ◆보직 이동 <이사대우> △커버리지3부 방종호 <센터장> △신한Premier 대구금융센터 김옥연 △신한Premier 강남금융센터 박성엽 △신한Premier 도곡금융센터 박세철 △신한Premier 영업부 이경희 <지점장> △신한Premier PWM강남파이낸스센터 권혜정 △신한Premier PWM판교센터 김남영 △신한Premier 패밀리오피스 청담에비뉴센터 김동석 △신한Premier PWM분당센터 김상규 △신한Premier PWM대구센터 김성용 △신한Premier 분당금융센터 김지현 △신한Premier 패밀리오피스 반포센터 김태훈 △신한Premier 강남대로금융센터 김현진 △신한Premier 남대문 문윤정 △신한Premier 평촌 박준형 △신한Premier PWM강남센터 변성환 △신한Premier 마곡역 신정식 △신한Premier PWM일산센터 신진환 △신한Premier PWM광주센터 유광식 △신한Premier 영업부 이건희 △신한Premier PWM태평로센터 이경년 △신한Premier 도곡금융센터 이문주 △신한Premier 광양금융센터 이상태 △신한Premier PWM서울파이낸스센터 조수미 △신한Premier PWM잠실센터 조완기 △신한Premier 원주금융센터 홍성광 <부서장> △투자자산관리부 김경재 △회계부 김민철 △소비자보호부 김호중 △커버리지1부 노건엽 △투자금융부 박상협 △감리부 안창선 △종합금융운용부 이경원 △총무부 이경재 △ICT기획운영부 이미정 △소비자지원부 이준 △연금영업센터 이형우 △IB종합금융부 진승욱 △이사회사무국 최영순

LS증권 <신규 선임> ◆전무 △경영인프라총괄 권우석 △전략자산운용본부장 정유호 <승진> ◆상무 △기관영업본부장 문영복

동원그룹 ◆사장 승진 △동원건설산업 대표이사 조성진 △동원팜스 대표이사 노경탁 ◆부사장 승진 △동원산업 지주부문 대표이사 김세훈 △동원홈푸드 축육부문 대표이사 이영상 ◆전무 승진 △동원산업 지주부문 DT본부장 박종성 △동원산업 경영지원실장 이준석 ◆상무 승진 △동원시스템즈 소재사업부문 해외사업부장 황호준 △동원홈푸드 식재·FS부문 급식식재사업부장 유영주 △동원로엑스 영업본부장 성희수 △동원건설산업 기술견적실장 김오형 △동원건설산업 경영지원실장 김정삼 ◆상무보 선임 △동원산업 기술부문 미래사업전략실장 김형 △동원F&B 유가공음료생산사업부장 노광원 △동원시스템즈 패키징사업부문 패키징2사업부장 이세훈 △동원시스템즈 조직소통실 이종문 △동원홈푸드 식재·FS부문 삼조쎌텍사업부장 황성욱 △동원로엑스 TPL사업부장 황준구 △동원팜스 경영지원실장 김태현 △스타키스트(StarKist) Consumer Marketing&Innovation실장 Michael R. MERRITT △스타키스트 Financial Services실장 John FIELDS

코스맥스그룹 <코스맥스비티아이> ◆수석 부회장 △허민호 ◆부회장 △이병주 ◆R&I Unit 원장 △박천호 ◆E2 △송진아 △이훈식 ◆E1 △서윤원 △신선곤 △이동걸 △정현호 <코스맥스> ◆부회장 △이병만 ◆R&I Unit 원장 △강승현 ◆R&I Unit 연구위원 △이화영 ◆E2 △김민수 △김민아 △배지현 △홍연주 ◆E1 △김현나 △박현정 △서동환 △양재호 △조현정 △주영란 △박대근 <코스맥스엔비티> ◆상무 △김의택 ◆상무보 △이수연 <코스맥스바이오> ◆부사장 △김철희 ◆상무 △황인용 ◆상무보 △김종헌 <코스맥스네오> ◆상무보 △김윤겸 <씨엠테크> ◆부사장 △정용철 <코스맥스펫> ◆사장 △진호정