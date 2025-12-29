공항철도, 신규 전동차 투입 완료 배차간격 단축

인천국제공항과 서울역을 오가는 공항철도가 신규 전동차 전 편성의 투입을 완료했다. 열차 혼잡도 완화에 더해 배차간격 단축 효과를 기대하고 있다. 공항철도㈜는 29일 새 전동차 9편성(총 54칸)의 모든 배치를 통해 증차 사업을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

이번 사업은 주변 신도시 개발과 해외여행 수요 증가로 확대 중인 열차 이용객에 선제 대응하기 위한 것이다. 2019년부터 증차 필요성 검토에 나서 2021년 본격 착수, 2022년 1월 새로운 차량 제작을 시작했다. 2023년 검암역 실물모형 전시회에서 만족도 조사를 거쳐 차량 설계와 편의 요소 보완이 이뤄졌다.

올해 9월 첫 편성을 투입한 뒤 10월 2편성, 이번에 나머지 6편성을 차례로 도입했다. 공항철도 일반열차는 기존 22편성에서 31편성으로 늘었다. 평일 기준 전체 열차의 운행 횟수는 기존 364회에서 57회 늘어난 421회로 확대됐다.

가장 혼잡한 출근 시간대(오전 7시30분∼8시30분) 모두 16회 운행해 배차간격이 최대 3분대까지 단축시킨다. 이외 내·외부 편의시설도 개선됐다. 박대수 공항철도 사장은 “향후에도 안전하고 편리한 철도 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 최선을 다하겠다”고 말했다.