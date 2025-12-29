李, 이혜훈 논란 엄중 판단… 소명 못하면 지명철회 가능성도

인사강행 메시지 대신 해명 요구



靑 “계엄 단절의사 있는지 밝혀야”

봉합 아닌 통합 대상 기준 여부엔

“통합 메시지로 선택 후보자 맞아”

곽상언 “어떤 의미인지 알 수 없어”



김용민 “李, 국민 납득 못하면 탈락”

국힘선 “정권의 앞잡이 돼” 질타

이재명 대통령이 29일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 논란 및 의혹과 관련해 ‘소명’과 ‘국민 검증’이 필요하다는 입장을 밝힌 것은 이 후보자를 둘러싼 논란이 일정 부분 엄중하다고 인식한 것으로 풀이된다. 이 후보자 지명을 두고 여당인 더불어민주당에서부터 부적절한 인사라는 문제 제기가 이어지는 가운데, 청와대에서 ‘인사 강행’ 메시지를 내는 것보다는 이 후보자 본인의 해명과 국민 검증에 방점을 찍으면서 향후 인사청문회 과정 등을 지켜보겠다는 의도로 풀이된다. 이 후보자에 대한 여론의 추이가 관건일 것으로 보인다. 전날 긴급 최고위원회를 열고 이 후보자를 제명한 국민의힘은 날 선 비판을 이어갔다.

이 대통령은 이날 이 후보자가 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회에 참석하는 등 과거 행보 등에 대한 언론보도에 대해 보고받고, 이 후보자 스스로 소명을 해야 한다는 입장을 밝혔다고 강유정 청와대 대변인이 전했다. 강 대변인은 이 후보자의 내란 동조 의혹 등과 관련한 문제 제기와 관련해 “이제부터는 지명된 후보자라서 국민의 의문과 질문에 대해서는 본인 스스로 그 부분에 대해서 단절 의사가 있는지, 해명의 태도에서 후보자 본인이 책임이 있다는 방식의 말씀이었다”고 전했다.

이재명 대통령이 29일 대통령실 이전 작업이 마무리된 청와대로 출근한 뒤 참모진과 차담을 하고 있다. 연합

이 대통령이 취임 이후 줄곧 이재명정부가 윤 전 대통령 탄핵을 이끈 ‘빛의 혁명’으로 탄생한 국민주권정부임을 강조해 온 만큼, 이 후보자 스스로 윤 전 대통령의 내란 행위에 대해 입장을 분명히 밝혀야 한다는 점을 강조한 것으로도 읽힌다. 이 후보자가 내란 사태 등과 관련해 제대로 소명을 못할 경우 ‘지명 철회’ 가능성까지 열어둔 것으로 해석이 가능한 대목이다. 향후 청문회 과정 등에서 청와대 인사 검증 기능도 도마 위에 오를 수 있다.

이 대통령은 지난 3일 12·3 비상계엄 선포 1년을 맞은 특별성명과 기자회견에서 비상계엄에 따른 ‘내란 잔재’ 청산을 “몸속 깊숙이 박힌 치명적인 암”에 비유했다. 내란 청산을 ‘정의로운 통합’이라고 규정하고 “통합이 봉합을 의미하진 않는다”, “적당히 덮어놓고 봉합하면 다음에 또 재발한다”고도 말했다.

강 대변인은 이 후보자가 봉합이 아닌 통합 대상의 ‘기준’이 되는 것이냐는 질문에는 “답을 드리기 어렵다”면서도 “이 후보자 같은 경우 통합의 메시지로 선택된 후보자는 맞다”고 설명했다. 김남준 청와대 대변인은 이날 유튜브 방송 ‘매불쇼’에 출연, 이 후보자 인선 배경에 대해 “초기부터 경제와 관련된 인적 풀에 포함이 됐던 것으로 안다”며 “(탄핵 반대 전력까지) 모두 포괄해 최종적으로 낙점한 것으로 안다”고 말했다. 청와대는 이재명정부의 재정 정책을 책임질 이 후보자가 과거 이 대통령의 ‘기본소득’ 정책을 포함한 주요 경제 정책에 분명한 반대 의사를 밝혀왔다는 지적 등에 대해서는 정책 조율 등을 통해 더 나은 정책을 도출할 수 있다는 입장을 밝혔다.

초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원이 29일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하며 취재진과 인사를 나누고 있다. 뉴스1

여당 내에서도 이 후보자 지명에 불만 섞인 목소리가 나온다. 곽상언 의원은 페이스북에서 “대통령의 인사권 행사가 ‘내란 상태가 해소됐다’는 선언인지, ‘내란 동조 세력으로 규정한 정치 행위가 잘못됐다’는 인정인지, ‘내란 동조 세력이라도 포용해야 한다’는 의미인지 알 수 없다”며 “국민이 어떤 의미로 받아들일지 모르겠다”고 했다.

‘이 대통령의 인사권은 존중한다’는 원론적인 입장을 표명한 의원들도 이 후보자 사과가 필요하다는 단서를 달았다. 김영배 의원은 페이스북에서 “분위기에 휩쓸려 윤석열 탄핵을 반대하고, 심지어 윤석열 석방을 요구했다는 건 기본적으로 ‘판단력’에 큰 문제가 있는 것”이라며 “대통령 인사권을 존중하는 만큼, 인사권에 누가 되지 않도록 이 후보자 본인도 제대로 사과하고, 바뀐 생각에 대해 설명하시기 바란다”고 했다. 김용민 의원은 MBC라디오에서 “이 후보자가 청문회 전에 입장들을 정리하고 국민께서 납득할 수 있는 상황, 설명, 태도를 보여야 된다”며 “만약 그렇지 않는다면 대통령께서 말씀하신 것처럼 국민적인 검증을 거치지 못하고 탈락한 사람이 될 수도 있다”고 했다.

전날 긴급 최고위원회를 열고 이 후보자를 제명한 국민의힘은 날 선 비판을 이어갔다. 장동혁 대표는 이날 전남 해남군 솔라시도 홍보관에서 기자들과 만나 “조금이라도 양지가 되면 자신이 가진 철학과 가치는 물론 동지들까지 버릴 수 있다는 데 참담한 마음”이라고 지적했다. 김재원 최고위원도 YTN라디오에서 “당의 지원을 받는 일에는 물불 가리지 않고 단물을 빼 먹다가 기획예산처 장관 자리를 차지하려고 이재명 정권의 앞잡이가 됐다”고 질타했다.