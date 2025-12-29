‘꼬꼬무’ 김병기 가족 리스크… 버티자니 국정운영 부담

30일 입장 발표… 거취 주목



金 배우자 업무추진비 유용 관련해

증거인멸 지시 정황 담긴 녹취 공개돼

지역 구의회엔 부적절한 영향력 행사

두 자녀 업무·진학 관련해 비위 의혹

서울경찰청, 고소·고발건 수사 전망



통일교특검·사법개혁 당력 집중시기

金 사퇴 땐 대야공세 동력 약화 우려

靑 “엄중히 인식”… 의견 표명엔 신중

더불어민주당 김병기 원내대표를 둘러싼 논란이 ‘배우자 리스크’로도 번졌다. 전 보좌진의 폭로가 계속되면서 의혹이 눈덩이처럼 불어나는 형국이다. 논란 속 김 원내대표는 낮은 자세를 보이면서도 사퇴론에는 선을 긋고 있다. 당내에선 대통령 국정운영에 부담이 될 것이라는 우려가 나오지만 공개적인 ‘사퇴요구’ 움직임은 관측되지 않고 있다. 여론의 향방을 지켜보겠다는 기류다.

복잡한 심경 더불어민주당 김병기 원내대표가 29일 전남 무안군 무안국제공항 여객터미널에서 열린 12·29 여객기 참사 1주기 추모식을 마친 뒤 이동하며 전화 통화를 하고 있다. 최근 여러 사생활 관련 의혹에 휩싸여 있는 김 원내대표는 30일 입장을 발표할 예정이다.

연합뉴스

한 언론사는 29일 김 원내대표가 2022년 배우자의 조진희 전 동작구의회 부의장 업무추진용 법인카드 유용 증거를 삭제하도록 지시한 것으로 추정되는 음성 녹음 파일을 공개했다. 파일에는 김 원내대표가 보좌진과 통화하며 “조진희 부의장 업무추진비 카드를 안사람이 쓴 것 같다”며 카드가 사용된 식당에 가서 폐쇄회로(CC)TV를 보여주지 말 것을 요청하라고 지시하는 내용이 담겼다. 서울 동작경찰서는 지난해 8월 업무상 횡령 등의 혐의를 받는 김 원내대표와 배우자 등에 대해 “증거자료가 확인되지 않는다”며 불입건 처분한 바 있다.

국민의힘 장진영 동작갑 당협위원장은 이날 기자회견을 열고 “조 전 부의장은 2020년에도 동작구의회 의장을 지낸 사람인데, 이는 김 원내대표 배우자 법인카드 상납과 연결되는 것으로 보인다”며 업무추진비 유용이 2022년뿐 아니라 2020년에도 있었을 것이라는 의혹을 제기했다. 장 위원장은 김 원내대표 부부와 조 전 부의장을 뇌물수수·업무상 횡령 등의 혐의로 추가 고소하겠다고 밝혔다.

김 원내대표는 “선택적 녹취 공개에 강력히 유감을 표한다”고 반박했다. 그는 “안사람은 카드를 사용하지 않았다”며 “당시 수사에서도 실제 사용자는 복수의 구의원인 것으로 확인됐고, 구의원들도 인정하고 있다. 제보자로 알려진 전직 보좌진도 이미 알고 있다”고 강조했다.

장진영 국민의힘 동작구갑 당협위원장이 29일 서울 여의도 국회 소통관에서 김병기 더불어민주당 의원 배우자의 법인카드 유용 의혹 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

또 다른 언론사는 이날 김 원내대표 배우자가 보좌진과 동작구의회 의원들이 포함된 사회관계망서비스(SNS) 대화방에서 김 원내대표 일정 조율과 지역 현안 등을 지시한 사실을 공개하기도 했다.

현재로선 김 원내대표가 스스로 직에서 내려올 가능성은 높지 않다는 관측이 지배적이다. 30일 당 원내대책회의 공개발언에서 김 원내대표는 대국민 사과와 함께 의혹에 해명에 나설 것으로 알려졌다. 이날엔 의원총회도 예정되어 있는데 여기서도 김 원내대표가 사과의 뜻을 표할 가능성이 높다.

김 원내대표는 통일교·신천지 특검을 통해 대야 공세에 당력을 집중해야 할 시점에 자신이 물러나면 원내 전략에 치명적이라는 점을 고려하는 것으로 보인다. 2차 종합특검, 법왜곡죄 신설, 대법관 증원 등 강공 드라이브의 동력이 약화될 수 있다는 점도 우려하는 모습이다.

당내 역학 구도가 친명(친이재명)과 친청(친정청래)으로 재편되는 과정에서, 김 원내대표의 ‘정면 돌파’를 요구하는 여당 일부 지지층의 압박 역시 영향을 미치는 요인으로 분석된다. 한 호남권 의원은 “김 원내대표를 지키라는 지지층의 문자가 쏟아지고 있다”고 전했다. 또 다른 민주당 관계자는 “김 원내대표가 지금 물러서면 분열과 혼란이 더 커질 것”이라고 말했다. 정청래 대표가 26일 신년 기자회견에서 김 원내대표보다 먼저 대국민 사과에 나선 점이 친명계 지지층을 자극했다는 해석도 나온다.

12·29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 오전 전남 무안군 무안읍 승달문화예술회관에서 열린 더불어민주당 현장최고위원회의에서 정청래 대표가 발언하고 있다. 연합뉴스

당내선 우선 그의 입장 표명을 지켜보겠다는 분위기다. 청와대가 선뜻 나서지 않는 점도 의원들의 유보적 기류에 힘을 싣고 있다. 강유정 청와대 대변인은 오후 브리핑에서 김 원내대표를 둘러싼 논란에 관한 입장을 묻는 말에 “당연히 엄중히 인식은 하고 있다”면서도 “원내에서 의원들이 직접 선출한 원내대표인 만큼 그 부분에 대해서 대통령실이 쉽게 의사를 표명하는 것은 좀 더 거리를 둬야 하지 않을까 싶다”고 말했다.

의원들 내에서도 공개적인 사퇴요구를 자제하는 기류다. 민주당 박수현 수석대변인은 KBS라디오에서 “원내대표는 선출직이기 때문에 독립성이 있어서 매우 독특한 위치에 있다”고 말했다.

김 원내대표를 둘러싼 비위 의혹에 대한 고소·고발이 잇따르는 가운데 서울경찰청이 직접 수사에 나설 가능성이 거론된다. 박정보 서울경찰청장은 이날 정례 기자간담회에서 이와 관련해 “지금 (일선) 경찰서에서 접수된 건 절차를 진행 중”이라며 “(서울청 직접 수사 여부는) 나중에 판단해봐야 할 것 같다”고 했다. 김 원내대표와 그 가족에 대한 고발장이 동작·영등포·서초경찰서 등 여러 곳에 제출된 상태다. 김 원내대표의 차남 숭실대 편입 개입 의혹과 김 원내대표 배우자의 동작구의회 부의장 법인카드 사적 유용 의혹, 사회관계망서비스(SNS)에 불법 입수한 텔레그램 대화 내용 공개 의혹은 동작서가 수사 중이다. 대한항공 호텔 숙박권 무상 사용 의혹에 대한 고발장은 영등포서에, 국가정보원에서 근무하면서 알게 된 사실을 부친 보좌진에게 전달한 의혹을 받는 김 원내대표 장남에 대한 고발장은 서초서에 접수됐다.