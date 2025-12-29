‘리모컨만 들고 와라!’ 넷플릭스 들어온 WWE…이제 안방이 링사이드 1열로

내년 1월1일부터 넷플릭스에서 만나는 WWE

넷플릭스가 프로레슬링 팬들의 든든한 태그팀 멤버로 나선다. 내년 1월부터 프로레슬링 WWE(World Wrestling Entertainment)의 모든 주간·프리미엄 경기를 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다. 이번 파트너십으로 넷플릭스는 영화, 시리즈, 예능을 넘어 라이브 콘텐츠로 엔터테인먼트 경험을 본격 확장한다.

오랜 역사를 자랑하는 지상 최대의 스포츠 엔터테인먼트 쇼인 WWE는 그동안 헐크 호건, 언더테이커, 스티브 오스틴, 더 락, 존 시나 등 전설적인 슈퍼스타를 배출하며 해외는 물론 국내에서도 탄탄한 팬층을 확보해 왔다. 과거 주한미군방송국인 AFKN(현 AFN Korea)을 통해 WWE를 접했던 세대부터 고강도 액션을 즐기는 젊은 팬층까지 다양한 국내 레슬링 팬들에게 짜릿한 즐거움을 선사할 것으로 기대된다.

넷플릭스가 스트리밍하는 WWE 일정은 핵심 주간 프로그램인 로우(Raw), 스맥다운(SmackDown), NXT는 물론, 최대 규모의 레슬링 축제인 ‘레슬매니아’, ‘로얄 럼블’, ‘섬머슬램’, ‘머니 인 더 뱅크’ 등 모든 프리미엄 라이브 이벤트를 포함한다. 넷플릭스 회원이라면 누구나 추가 결제 없이 매주 이어지는 박진감 넘치는 경기와 드라마틱한 스토리텔링을 실시간으로 즐길 수 있다.

넷플릭스는 라이브 스트리밍에 그치지 않고, 시청 편의성과 깊이 있는 콘텐츠를 통한 보다 입체적인 엔터테인먼트 경험을 선사할 예정이다. 실시간 경기를 놓친 팬들을 위한 다시보기 서비스는 물론 WWE의 방대한 아카이브를 활용해 오직 넷플릭스에서만 만나볼 수 있는 새로운 콘텐츠도 제공할 계획이다.

강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 부문 VP는 “넷플릭스는 그간 다양한 장르와 형식의 콘텐츠를 선보이고자 노력해왔다”며 “강력한 스토리텔링과 라이브 특유의 묘미를 모두 갖춘 WWE는 넷플릭스만이 선사하는 엔터테인먼트의 즐거움을 한 단계 높여줄 것”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 글로벌 라이브 라인업을 지속적으로 강화해 국내 회원들에게 더욱 다채로운 시청 경험을 제공하겠다”고 덧붙였다.