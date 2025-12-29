“뿌리면 1초 만에 피 멎는다”…KAIST, 파우더형 지혈제 개발

한국과학기술원(KAIST) 연구진이 상처 부위에 뿌리기만 하면 1초 이내에 출혈을 막는 파우더형 지혈제를 개발했다.

KAIST는 29일 신소재공학과 스티브 박 교수와 생명과학과 전상용 교수 공동연구팀이 강력한 하이드로겔 장벽을 형성하는 가루형 지혈제 ‘AGCL 파우더’를 개발했다고 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈’에 게재됐다.

파우더형 지혈제의 가상 이미지. 카이스트

AGCL 파우더는 알지네이트·겔란검, 키토산 등 생체적합 천연 소재를 결합한 구조다. 혈액 속 칼슘 등 양이온과 반응하면 1초 만에 겔 상태로 변해 상처를 즉각 밀봉한다. 파우더 내부의 3차원 구조를 통해 자체 무게의 7배 이상에 달하는 혈액을 흡수할 수 있어 고압·과다 출혈 상황에서도 빠른 지혈이 가능하다.

또한 손으로 강하게 눌러도 견딜 수 있는 40킬로파스칼(kPa) 이상의 높은 접착력을 보여 기존 상용 지혈제보다 뛰어난 밀폐 성능을 나타냈다. 연구팀은 “기존 패치형 지혈제가 깊고 불규칙한 상처에 적용하기 어렵다는 한계를 파우더 형태로 극복했다”고 설명했다.

이 지혈제는 자연 유래 물질로 구성돼 용혈률 3% 미만, 세포 생존율 99% 이상, 항균 효과 99.9%를 기록했으며, 동물실험에서도 상처 회복과 혈관·콜라겐 재생 촉진 효과가 확인됐다. 아울러 실온·고습 환경에서도 2년간 성능이 유지돼 군 작전 현장이나 재난 지역 등 열악한 환경에서도 즉시 사용할 수 있다는 장점이 있다.

연구에 참여한 박규순 KAIST 박사과정생(육군 소령)은 “현대전과 재난 상황에서 인명 손실을 최소화하는 것이 핵심”이라며 “이번 기술이 국방과 민간 의료 현장에서 생명을 살리는 데 기여하길 기대한다”고 말했다.