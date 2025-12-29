“내일 패딩 입고 출근”…아침 최저 -8도로 ‘뚝’ [내일날씨]

화요일인 30일은 대체로 맑은 가운데 북서쪽에서 찬 공기가 남하해 춥겠다.

지난 4일 오전 서울 중구 세종대로 인근에서 시민들이 모자를 쓴 채 출근길에 나서고 있다. 뉴시스

29일 기상청에 따르면 아침 최저 기온은 영하 8도에서 영하 3도, 낮 최고기온은 0도에서 9도를 오르내리겠다. 아침 기온이 5도에서 10도가량 떨어지며 급격한 기온 변화로 인한 건강관리에 유의해야겠다.

아침 사이 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

기온은 평년(최저 영하 11도에서 0도, 최고 1도에서 9도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -3도, 인천 -4도, 수원 -4도, 춘천 -5도, 강릉 -1도, 청주 -3도, 대전 -3도, 전주 -3도, 광주 -1도, 대구 -1도, 부산 3도, 제주 6도다.

낮 최고기온은 서울 2도, 인천 2도, 수원 3도, 춘천 2도, 강릉 6도, 청주 4도, 대전 4도, 전주 5도, 광주 6도, 대구 7도, 부산 9도, 제주 10도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

다만 서울·경기남부·대전·세종·호남권은 새벽, 제주권은 이른 오전, 강원영서·충북·영남권은 오전 동안 ‘나쁨’으로 예상된다.