이스라엘, 레이저 대공 무기 ‘아이언빔’ 첫 실전 배치

최대 10㎞ 범위 내 발사체 요격

이스라엘의 레이저 대공 무기인 ‘아이언빔’(사진)이 실전 배치됐다.



28일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 이스라엘 국방부는 이날 공중 위협에 대응하기 위해 아이언빔 레이저 대공 무기 체계를 실전 배치했다고 밝혔다. 고출력 레이저 대공 무기를 실전 배치한 것은 이스라엘이 처음이다.



이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 “고출력 레이저 요격 시스템이 완전한 성숙 단계에 도달해 다수의 요격을 성공적으로 수행했다”며 “이 기념비적 성과는 가깝든 멀든 우리의 적들에게 중요한 메시지를 전한다. 우리를 시험한다면 심각한 대가를 치러야 할 것”이라고 밝혔다.



아이언빔은 10∼100㎾ 출력의 레이저 광선을 발사해 최대 10㎞ 범위의 발사체를 요격하는 무기다. 이스라엘 국방부와 방산업체 라파엘이 10년 이상 개발했다. 드론, 로켓, 미사일 등에 레이저를 비춰 파괴하는 아이언빔은 한 번 공격 비용이 5∼10달러(약 4000∼7000원) 수준이어서 전력 공급만 유지하면 사실상 무한 발사할 수 있다. 아이언돔은 요격 미사일 가격이 한 발당 5만∼10만달러 수준이다. 광속이기 때문에 발사와 동시에 요격 여부가 판별되며 실패할 경우 즉시 재요격을 시도할 수 있다는 장점도 있다.



이스라엘군은 아이언돔과 다윗의 돌팔매(데이비즈 슬링), 애로 3중으로 구성된 기존 방공체계에 아이언빔을 결합해 허점을 메꾸는 동시에 비용을 대폭 절감한다는 계획이다.



AFP는 “레이저 시스템은 이스라엘의 요격 능력을 강화하고 비용은 대폭 절감하는 것을 목표로 한다”며 “널리 알려진 아이언돔 같은 다른 공중 방어 역량을 보완하게 될 것”이라고 평가했다.