세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

강선우 “공천 약속하고 돈 받은 사실 없어”

입력 : 2025-12-30 00:03:25
수정 : 2025-12-30 00:03:25
폰트 크게 폰트 작게
정세진 기자 oasis@segye.com
구글 네이버 유튜브

더불어민주당 강선우 의원이 2022년 지방선거 당시 서울시의원으로부터 금품을 받았다는 의혹과 관련해 “저는 공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없는 점을 분명히 밝힌다”며 의혹을 부인했다.

더불어민주당 강선우 의원. 연합뉴스

강 의원은 29일 페이스북을 통해 “2022년 지선 당시 해당 사안을 인지하고 공천관리위원회 간사에게 바로 보고했다”며 “다음날 아침에도 재차 보고했고 즉시 반환을 지시했다”고 밝혔다. 이어 “당시 공관위 간사였던 김 원내대표와의 대화는 사안을 알게 된 후 너무 놀라고 당황한 상태에서 경황 없이 상황을 보고하며 억울함을 호소한 과정의 일부였다”고 설명했다.

 

앞서 이날 MBC는 2022년 지선 당시 민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강 의원의 보좌관이 서울 강서구에서 서울시의원 출마를 준비하던 김경 현 서울시의원으로부터 금품을 전달받은 정황을 공관위 간사였던 김병기 현 원내대표에게 전하는 내용의 녹취 파일을 입수했다고 보도했다.

 

이에 대해 강 의원은 “공관위에서 특정 공관위원의 지역구에 관해 논의할 때는 해당 공관위원은 논의에서 배제되는 것이 원칙”이라며 “저 역시 공관위 업무 수행 당시 그 원칙에 철저히 따랐다”고 덧붙였다. 이어 “당시 서울 강서갑 지역 후보자의 자격 역시 위 원칙에 따라 저는 발언권이 제한된 상태에서 전체 공관위 심사를 통해 모든 지역이 단수 공천으로 결정됐다”고 했다.

 

강 의원은 “논란을 일으킨 점 송구하다”면서도 “공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다는 점을 다시 한번 분명히 밝혀드린다”라고 덧붙였다.

정세진 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지