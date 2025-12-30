당근마켓의 GPS 활용…경기도교육청, 급식 인력난 해소 추진

경기도교육청은 학교 급식실의 인력난을 해소하고자 온라인 중고 거래 플랫폼인 당근마켓과 업무협약을 맺었다고 29일 밝혔다. 당근마켓의 구직·구인 플랫폼을 이용하는 채용 방식은 공무직 외에 기간제 교사 모집에도 활용될 예정이다.

경기도교육청 광교 청사

도교육청에 따르면 당근마켓 플랫폼 활용은 기존 게시판이나 누리집을 이용한 채용에서 벗어나 위치기반시스템(GPS)을 통해 적극적으로 구직자에게 인근 학교 채용 정보를 스마트폰 알림으로 전달하는 방식이다.

도교육청은 당근마켓의 지역 기반 기술력을 활용해 학교 인근의 우수 인력을 신속히 확보, 학교 현장에서 지속해서 발생하는 급식실 조리 종사자 부족문제를 해결한다는 계획이다.

도교육청은 급식실 결원이 많은 지역 위주로 시범운영을 거쳐 내년 상반기에 도내 전역에서 시행할 예정이다. 정기적인 교육공무직 신규 채용뿐 아니라 학교 현장에서 발생하는 기간제 등 대체인력 채용에도 당근마켓을 이용하기로 했다.

도교육청 관계자는 “경기지역 학교 급식실 결원은 올해 9월 기준 281명”이라며 “종전 공고 방식으로는 인력 공백을 메우는 데 한계가 있어 이번 협약을 맺었다”고 설명했다.