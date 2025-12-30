전현무, 박나래·키 대신 90도 사과 “기대 못미쳐 죄송”

사진=MBC 방송화면 캡처

방송인 전현무가 '나 혼자 산다' 동료들을 대신해 사과했다.

전현무는 지난 29일 서울 상암동 MBC 공개홀에서 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 올해의 예능인상을 받은 후 고개를 숙였다.

그는 "오늘 축제 분위기로 진행하고 있지만, 이렇게 마음이 무겁고 송구스러운 마음이 드는 건 처음이다"라며 말문을 열었다.

이어 "매년 나 혼자 산다를 한국인이 가장 사랑하는 예능 프로그램으로 뽑아 준 시청자 성원과 응원이 있었는데, 나를 포함해 많이 기대에 못 미치는 모습을 보여 준 것 같아 이 상이 마냥 기쁘게만 느껴지지 않는다. 다시 한번 이 자리를 빌려 송구하다는 말씀을 드린다. 죄송하다"고 말했다.

그러면서 "내가 잘해서 받았다기보다는 '잘 좀 해라'는 뜻으로 받아들이고, 2026년 좀 더 여러분을 흐뭇하게 하고, 모든 면에서 눈살을 찌푸리지 않게 하는 예능이 되도록 노력하겠다"며 "많이 힘든 상황 속 고생하고 있는 제작진 정말 사랑하고, 정말 미안하다. 2026년 나 혼자 산다는 '새롭게 하기' 프로젝트를 진행한다. 앞으로 달라지는 모습을 보여 줄 수 있도록 많이 노력하겠다"고 약속했다.

아울러 "'전지적 참견 시점'은 나 혼자 산다 만큼이나 매우 의미있고 가족 같은 프로그램이다. 전참시를 위해 올 한 해 기여하고자 노력했는데 다소 부족했던 것 같다"며 "내년에는 더 전참시를 위해 열심히 촬영하는 전현무가 되겠다"고 했다.

최근 개그우먼 박나래와 그룹 '샤이니' 키는 '주사이모' 이모씨에게 불법 의료 행위를 받은 의혹을 받고 있다. 모든 활동을 중단, 나 혼자 산다와 tvN '놀라운 토요일' 등에서 하차했다. 전현무도 2016년 나 혼자 산다 방송 장면이 재조명, 구설에 올랐다. 차 안에서 링거를 맞는 모습이 포착 돼 이씨와의 연루설이 불거졌다.

소속사 SM C&C는 19일 "당시 전현무는 목 상태가 좋지 않아 병원에서 의사 진료와 처방을 받았다"며 "촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사 판단 하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정 일부가 방송에 노출된 것"이라고 해명했다. 논란이 사그라지지 않자, 23일 진료기록부와 병원 수입금 통계 사본을 공개했다. 서울 강남경찰서는 국민신문고 진정을 접수하고 수사에 착수한 상태다.