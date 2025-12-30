“‘국장’ 활기 띨까?”…서학개미 넉달 만에 ‘미장’ 순매도 전환

국내 투자자의 미국 주식 매매가 지난주 약 4개월 만에 순매도세로 돌아선 것으로 나타났다. 이는 정부가 해외주식 투자자금을 국내 증시로 유턴시키기 위한 정책을 쏟아내는 와중에 관찰된 변화라는 점에서 주목된다.

30일 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 지난 22∼26일 국내 투자자는 46억6609만달러를 매수하고 49억4748만달러를 매도해 총 2억8139만달러(약 4030억원)를 순매도했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 모습. AFP연합뉴스

미장(미국 증시)에 대한 투자심리는 이달 고환율과 ‘인공지능(AI) 버블론’ 등으로 변동성 장세에서 한동안 위축됐어도 순매수세 자체는 유지됐는데, 매도 우위로 뒤집힌 것이다.

미국 주식 매매가 순매도세를 기록한 것은 8월 셋째 주(2억785만달러 순매도) 이후 약 넉 달 만이다.

정부는 원/달러 고환율의 요인 중 하나로 개인 투자자들의 해외투자 열풍을 꼽으며 고강도 대응에 나서고 있다.

금융당국은 증권사의 해외투자 영업실태를 점검하고 일부 증권사 대표를 소집했다. 이에 증권사들은 해외투자 신규 마케팅을 중단하고 기존에 있던 혜택마저도 축소했다.

지난 24일엔 국내 주식시장에 복귀하는 서학개미에게 비과세 혜택을 주겠다는 ‘국내투자·외환안정 세제지원 방안’을 발표하며 해외주식 투자자금을 국내로 되돌리려는 고육지책까지 내놨다.

정책적 배경 외에도 환율 변동성 장세가 이어졌고 연말을 맞아 세금 대응과 차익실현 수요, 포트폴리오 재정비 등 복합적인 이유가 작용한 것으로 보인다.

증권가에선 당국 조치에 따라 국내 투자자의 미국 주식 순매도세가 확실한 추세로 자리 잡을지는 더 지켜봐야 한다는 신중론이 감지된다.

미장에 대한 투자심리 둔화가 국장으로 온전히 옮겨오지 않았다는 점도 확실한 자금이동으로 판단하기엔 아직 섣부르다는 분석에 힘을 싣는다.

지난주 개인은 코스피에서 외국인과 기관의 순매수세와 반대로 약 7조원을 순매도했다. 코스닥 시장에서도 약 1824억원어치를 팔아치웠다.

다만 증시 대기성 자금인 투자자 예탁금은 지난주 점진적으로 늘어나 26일엔 이달 최고치인 85조4251억을 기록했다.

김재승 현대차증권 연구원은 주식시장 정책 영향에 대한 판단은 보류하면서 “(국장으로의) 머니 무브가 발생했으면 지난주 코스피 시장에서 개인 매수세가확실히 들어왔어야 한다”며 “확실한 자금 이동이 발생할지는 장기간 지켜봐야 한다”고 풀이했다.