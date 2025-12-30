11월 서울 원룸 월세 보증금 1천만원에 평균 72만원

전세금은 2억1천63만원

지난달 서울 원룸의 월세는 보증금 1천만원에 72만원 수준으로 계약된 것으로 나타났다.



30일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 분석한 결과에 따르면 11월 거래된 서울지역 전용면적 33㎡ 이하의 연립·다세대 원룸의 평균 월세는 72만원(보증금 1천만원 기준), 평균 전세 보증금은 2억1천63만원이었다.

10·15대책 등으로 월세 수요가 늘어나면서 월세 상승률은 전셋값 상승률을 뛰어넘었다. 지난 28일 서울 시내 한 부동산 중개업소. 연합뉴스

이는 전달 대비 평균 월세는 2.7% 상승하고, 평균 전세보증금은 1.8% 하락한 수치다.



지난달 자치구별 원룸 평균 월세는 강남구(97만원), 서초구(90만원), 용산구(86만원), 영등포·광진구(각 79만원), 금천구(78만원), 강서구(75만원), 중랑구(74만원), 양천구(73만원) 등 9개 구가 서울 평균을 웃돌았다.



강남구는 서울에서 6개월 연속 원룸 평균 월세 1위 지역에 올랐다.



아울러 원룸 평균 전세 보증금은 서초구(2억6천62만원), 강남구(2억5천402만원), 성동구(2억4천900만원), 용산구(2억4천161만원), 광진구(2억3천33만원), 동작구(2억2천996만원), 영등포구(2억1천729만원), 중구(2억1천547만원), 마포구(2억1천378만원), 송파구(2억1천244만원) 등 10개 구가 서울 평균치를 상회했다.



서초구는 4개월째 원룸 평균 전세 보증금 1위 지역에 이름을 올렸다.



이번 조사는 월세의 경우 보증금 1억원 미만 거래를, 전세 보증금의 경우 전체 전세 거래를 분석했다.

