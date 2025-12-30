전남 철도·공항 국비 7786억 확보…‘전국 2시간대’ 연결 가속

호남고속철·전라선·경전선 등 서남권 철도망 확충 속도

무안·여수공항 안전시설 확충, 흑산공항 건설 추진 기반 마련

전남도는 2026년도 철도·공항 분야 사회간접자본(SOC) 국비 7786억원을 확보해 전남과 전국을 2시간대 생활권으로 잇는 고속철도망 구축과 공항 안전 인프라 확충을 본격 추진한다고 30일 밝혔다. 이번 국비 규모는 전년 대비 약 140% 증가한 수치다.

호남고속철도 2단계 사업에는 5700억원이 반영돼 2026년 준공이 가시화됐다. 현재 진행 중인 노반공사가 마무리되는 대로 궤도·전력·신호·통신 등 후속 공정을 공백 없이 이어갈 수 있게 됐다. 사업이 완료되면 수도권 접근성이 대폭 개선되고, 공항과 KTX가 직접 연결되는 무안국제공항역이 신설돼 공항 활성화에도 도움이 될 전망이다.

호남고속철도 공사 1구간. 전남도 제공

광주송정~순천 구간 경전선 전철화 사업에는 1722억 원이 반영돼 2026년 착공 가능성이 높아졌다. 순천 도심 구간 지하화 결정으로 사업비 증가가 불가피해 타당성 재조사가 진행 중이지만, 이번 예산 반영은 정부의 추진 의지를 확인한 것으로 평가된다. 전남도는 재조사 기간을 최대한 단축해 2026년 착공을 목표로 하고 있다.

익산~여수 전라선 고속화 사업도 내년도 정부 예산에 기본계획 용역비 5억원이 포함되며 추진 기반이 마련됐다. 이 사업은 2024년 10월 예비타당성조사 대상에 선정돼 조사가 진행 중이며, 2026년 상반기 예타 통과 후 기본계획에 착수하는 것이 목표다. 완공 시 서울·수도권 접근 시간이 단축되면서 호남권 광역 이동권이 한층 강화될 것으로 기대된다.

반세기 역사를 지닌 목포역의 노후 역사 개량사업에도 2026년 착공을 위한 185억원이 반영됐다. 대합실·승강장 등 시설 개선은 물론 교통약자 편의시설과 안전시설을 확충해 목포역을 복합문화공간으로 탈바꿈시킬 계획이다.

지난 9월 개통한 목포~보성선의 경우 확정 측량에 따른 토지 보상비와 사후 환경영향평가 비용 등 30억원이 반영돼 개통 이후 후속 절차도 차질 없이 진행된다.

공항 분야에서는 무안·여수공항 조류탐지레이더 구축 예산 81억원과 종단안전구역(240m) 확보 비용 14억원이 반영돼 안전성 강화가 본격화된다. 섬 주민 교통 기본권 확보를 위한 흑산공항 건설비 48억원도 포함됐다. 전남도는 현재 진행 중인 타당성 재조사를 신속히 마무리해 2026년 상반기 착공을 추진할 계획이다.

전남도는 2026년 확정 예정인 철도·공항 분야 국가계획에 대규모 신규 사업이 반영되도록 총력을 기울인다는 방침이다. 주요 건의 사업은 △제5차 국가철도망 구축계획(호남고속철도·경전선 연결선 등 8건, 41조 4627억 원) △제7차 공항개발 종합계획(광주공항의 무안국제공항 통합 이전, 무안·여수공항 활주로 연장, 흑산공항 건설 등 6건, 8211억 원) 등 총 14건, 42조 2888억원 규모다.

문인기 전남도 건설교통국장은 “이번 국비 확보로 전남 철도·공항 인프라 확충에 속도가 붙었다”며 “개별 사업을 안정적으로 추진하는 동시에 국가계획 반영까지 이어지도록 체계적으로 대응하겠다”고 밝혔다.