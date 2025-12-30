비욘세, 순자산 1조 넘었다…음악인 억만장자 또 누구?

팝스타 비욘세가 포브스가 집계하는 세계 억만장자 명단에 이름을 올렸다.

29일(현지시간) BBC와 포브스에 따르면 비욘세의 순자산은 10억달러(약 1조4000억원)를 넘은 것으로 집계됐다. 음악인 가운데서는 테일러 스위프트, 리한나, 브루스 스프링스틴, 제이지에 이어 다섯 번째로 억만장자에 포함됐다.

비욘세. 비욘세 인스타그램 캡처

포브스는 이달 초 비욘세의 자산을 약 8억달러로 추산하며 억만장자 진입이 임박했다고 전망한 바 있다. 이후 대규모 투어 수익과 추가 수입이 반영되며 자산 규모가 증가한 것으로 분석됐다. 비욘세는 2023년 월드투어를 통해 약 6억달러의 매출을 기록했다.

비욘세는 7년 만의 단독 투어를 영화로 제작해 직접 배급했다. 해당 공연 영화는 전 세계에서 약 4400만달러의 흥행 수익을 올렸으며, 비욘세는 이 가운데 절반에 가까운 수익을 확보한 것으로 알려졌다.

지난해 발표한 앨범 ‘카우보이 카터(Cowboy Carter)’는 그래미 시상식에서 ‘올해의 앨범상’을 수상했다. 비욘세는 이 부문에 네 차례 후보로 올랐으며, 이번에 처음 수상했다.

앨범과 연계해 진행된 ‘카우보이 카터’ 투어는 티켓 판매로 4억달러 이상, 공연장 굿즈 판매로 5000만달러 이상의 수익을 올린 것으로 추산됐다. 해당 투어에는 비욘세가 과거 활동했던 그룹 데스티니스 차일드 멤버들과 제이지가 게스트로 참여했다.

이 밖에도 비욘세는 넷플릭스가 선보인 첫 크리스마스 미국프로풋볼(NFL) 경기 하프타임쇼 특별 공연과 리바이스 광고 계약 등을 통해 수천만달러의 추가 수입을 올린 것으로 전해졌다.

한편 블룸버그는 자체 억만장자 지수에서 가수 겸 배우 셀레나 고메즈를 자산 13억달러 규모의 억만장자로 분류했지만, 포브스는 고메즈의 자산을 7억달러로 추산하며 억만장자 명단에는 포함하지 않았다.