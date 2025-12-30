[속보] “李정부 걸림돌”…‘비위 의혹’ 김병기 與원내대표직 사퇴

각종 비위 의혹에 원내대표직 사퇴

당 원내대표로 선출된 지 200일 만

더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 원내대표직 사퇴의사를 밝힌 뒤 회의장을 나서고 있다. 뉴시스

각종 사생활 비위 의혹에 휩싸인 더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 원내대표직을 내려놨다.

지난 6월 13일 당 원내대표로 선출된 지 200일 만이다.

김 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “연일 계속되는 의혹 제기 한복판에 서 있는 한 제가 민주당과 이재명 정부에 걸림돌이 될 수밖에 없을 것”이라며 “오늘 민주당 원내대표직에서 물러나겠다”고 밝혔다.

그는 “국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었고 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다. 진심으로 죄송하다”며 “제 자리가 중요한 것이 아니라 하나의 의혹이 확대 증폭돼 사실처럼 소비되고 진실에 대한 관심보다 흥미와 공방의 소재로만 활용되는 현실을 인정하기 어려웠다”고 말했다.

그러면서 “우리 정치가 더는 그래서는 안 된다고 믿어왔기에 끝까지 저 자신에게도 묻고 물었다”며 “시시비비를 분명히 가리고 진실을 끝까지 밝히는 길로 갈 것인지는 제 거취와도 연결된다”고 했다.

이어 “더 나은 삶을 위해 약속했던 개혁 법안이 차질 없이 추진되기를 바란다. 다시 한 번 국민 여러분께 큰 심려 끼쳐드린 점 사죄드린다”고 말했다.

김 원내대표는 최근 본인과 가족에 대한 특혜 의혹으로 전직 보좌진과 공방을 벌여 왔다.

호텔 숙박권 무상 이용 의혹, 항공사 의전 특혜 의혹, 지역구 병원 진료 특혜 의혹 등이 잇달아 제기된 데 이어 배우자가 보좌진과 지역구 의원 등에게 사실상 업무 지시를 해왔다는 의혹 등 각종 논란이 불거졌다.

김 원내대표는 당초 사퇴는 없다며 적극 반박했으나, 2022년 지방선거 당시 서울시당 공천관리위 간사를 맡으며 같은 당 강선우 의원 측의 수뢰 의혹을 알고도 묵인했다는 의혹이 폭로되자 거취를 결정한 것으로 보인다.