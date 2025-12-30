김숙 "박나래에 너무 감사"…'MBC 방송연예대상' 내 유일하게 언급

김숙, MBC '구해줘!홈즈'로 여자 최우수상 수상

박나래 제외한 '구해줘! 홈즈' 전 멤버 시상식 참석

방송인 김숙이 지난 29일 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 여자 최우수상을 수상한 뒤 수상소감을 말하고 있다. MBC

방송인 김숙이 '2025 MBC 방송연예대상'에서 최우수상을 수상한 가운데, 소감에서 박나래를 언급해 눈길을 끌었다.

지난 29일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서 생방송으로 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에는 MBC에서 한 해동안 활약한 수많은 방송인들이 참석했으며, 방송인 전현무와 장도연이 진행을 맡았다.

이날 대상은 유재석, 남자 최우수상 유세윤(라디오스타), 여자 최우수상은 김숙(구해줘!홈즈)이 거머쥐었다.

MBC '구해줘!홈즈'에서 집을 소개하는 코디로 활약한 김숙은 최우수상 수상자로 호명되고 무대에 올라"박수치러 왔는데 큰 상 주셔서 감사하다. 사실 어제 밤만 해도 참석 할까 말까 고민했는데 안 왔으며 어떡할 뻔 했나"라고 말문을 열였다.

이어 "20살에 방송을 시작해 올해 30주년이다. 자축하려고 했는데 많은 분들이 축하해주셔서 감사하다. '구해줘!홈즈'가 7년이 됐는데 감사하다는 말씀을 못 드린 것 같다. 박창훈 부장님, 거의 부동산 업자가 된 정다희 PD님, 집을 구하다구하다 제 옆집까지 온 정다운 작가님"이라며 제작진들에게 감사를 표했다.

MBC 예능프로그램 '구해줘! 홈즈' 출연진들이 지난 29일 서울 마포구 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 '2025 MBC 방송연예대상' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 주우재, 임우일, 김숙, 김대호, 양세형, 장동민. 뉴스1

또한, "특별한 기본 옵션들이죠. 장동민 코디, 세형이, 세찬이 그리고 우재, 대호, (박)나래 팀장까지 너무 감사하다"며 출연진들의 이름도 언급했다.

"섬 매물 보는 걸 제일 무서워하는데, 이 상을 받은 의미로 섬 임장 가겠다. 주우재와 함께 섬 매물 보러 임장 가겠다"고 수상 공약을 내걸기도 했다.

또 "데뷔 후 30년간 계속 그만둔다고 했는데 잡아준 유재석 선배님, 송은이 대표님, 지금 어디선가 뭘 먹고있을 이영자 언니께 감사드린다"고 소감을 마무리했다.

한편, 현재 주사이모·매니저 갑질논란으로 모든 방송에서 하차한 박나래를 언급한 사람은 김숙이 유일해 또 한 번 대중의 관심이 집중됐다.

네티즌들은 "논란으로 하차한 사람 이름을 굳이 왜 말하나", "오래 알고지낸 사이고 7년이나 같은 프로를 했으니 말 할 수도 있지나" 등 엇갈린 반응을 보였다.

'2025 MBC 방송연예대상'은 2025년 한 해동안 MBC 방송가에서 활약한 최고의 주역들에게 상을 수여하는 연말 축하의 장이다.