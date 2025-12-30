'박나래 절친' 장도연, 연예계 생존법 공개 "겸손하지 않으면 다 죽더라"

‘2025 MBC 방송연예대상’에서 올해의 예능인상을 수상한 개그맨 장도연. MBCentertainment

개그맨 박나래 절친으로 잘 알려진 장도연이 수상소감 중 “겸손하지 않으면 다 죽더라”라며 연예계 생존법을 밝혔다.

지난 29일 개최된 ‘2025 MBC 방송연예대상'에서 장도연은 ’올해의 예능인상‘을 수상하며 소감을 말했다. 이날 장도연은 대상 후보에도 이름을 올렸다.

그는 “감사하게도 장도연은 최근 “감사하게도 MBC에서 상을 몇 번 주셔서 받았는데, 그때마다 받을 만하다고 생각한 적은 정말 맹세코 한 번도 없다”며 “오늘은 가장 염치가 없는 것 같다”고 말문을 열었다.

잠시 무슨 말을 할지 고민하다 수상 전 상황을 언급했다. “포토존에서 유세윤 선배와 함께 ‘라디오스타’ 촬영을 하던 중 MC분께서 대상을 누구로 예견하느냐고 묻자, 유세윤 선배가 제 이야기를 하셨다”고 말하며, “새로운 조롱이라고 생각했다”고 예상치 못했음을 드러냈다.

그러면서 장도연은 “말이 안 된다, 사실. 주시지도 않을 거지만 받지도 않을 것”이라고 덧붙였다.

장도연은 자신이 출연 중인 프로그램들에 대한 부담감도 솔직하게 털어놨다. 그는 “‘태계일주’는 정말 고생하며 촬영하는 프로그램인데, 저는 앉아서 수첩을 보고 이야기 하고”, “‘라디오스타’도 그 자리가 얼마나 귀하고, 많은 분이 갈망했던 자리인데 제가 매주 그 자리를 체험하고 있는데 제 몫을 다하지 못하는 것 같아 아쉬움이 남는다”라고 말했다.

이어 “운이 다할 때까지 열심히 달려보겠다”고 다짐했다.

끝으로 장도연은 “요즘 삼국지를 읽고 있는데, 거기에 겸손하지 않으면 다 죽더라”라며 “무서운 예능판에서 끝까지 살아남기 위해 아버지가 늘 하시던 말씀처럼 겸손하게 살겠다”고 말해 눈길을 끌었다.

장도연의 수상소감을 들은 전현무 MC는 유세윤에게 대상 유력 후보로 선정한 이유를 물었다. 유세윤은 “저는 충분히 자격이 있다고 생각한다. 실은 (장)도연이가 대상 후보인 줄도 몰랐다. 그런데 왠지 차례가 된 것 같다는 느낌이 왔다. 혼자 흐뭇해하고 있다”고 말해 훈훈함을 자아냈다.

장도연과 박나래는 연예계에서 잘 알려진 절친이다. 두 사람은 과거 tvN ‘코미디 빅리그’에서 함께 활약했고, 박나래가 출연해 왔던 MBC ‘나혼자산다’에도 장도연이 그의 친구로 등장했다.