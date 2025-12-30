기부와 상생을 동시에…G마켓, 자립준비청년 150명에 생활물품 지원

G마켓은 연말을 맞아 자립준비청년(보호종료아동) 150명에게 5000만원 상당의 생활물품을 지원했다고 30일 밝혔다. G마켓 제공

이번 기부는 경기도 소재 중소상공인의 판매 지원 활동과 연계했다는 점에서 의미를 더한다. G마켓은 올 하반기 경기도청과 함께 경기도 소재 중소상공인 지원 프로모션인 ‘경기도 상생마켓’을 진행했으며, 이번 기부 물품 전량을 상생마켓 참여 셀러 상품으로 구매했다. 기부와 동시에 소상공인 판매 지원이라는 상생 효과를 함께 창출했다.

전달 물품은 이불 등 생활용품과 가공식품으로, 사단법인 ‘야나’를 통해 자립준비청년들에게 전달됐다.

지난해부터 자립준비청년 지원 프로젝트를 운영 중인 G마켓은 취업난을 겪는 자립준비청년들이 이커머스 판매자로 성장해 자립할 수 있도록 돕는 창업 아카데미 ‘G청년셀러’를 통해 총 26명의 청년 셀러를 배출한 바 있다. 올해도 자립준비청년과 아동양육시설을 대상으로 총 2억5000만원 이상의 기부 활동을 전개했다.

G마켓 관계자는 “앞으로도 이커머스 플랫폼의 강점을 살린 지속 가능한 ESG 활동을 통해 사회적 책임을 다해 나가겠다”고 말했다.