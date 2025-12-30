'AI 패권 경쟁' 美가 中 앞서…엔비디아 ‘H200’이 분수령

“미·중 AI경쟁 점수 24대 18”

미국과 중국의 인공지능(AI) 패권 경쟁을 미식축구 점수로 비유하면 24대 18로 미국이 앞선다는 분석이 나왔다.

29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 주요 AI·전략 전문가 6명에게 양국의 AI 경쟁 구도를 미식축구 경기에 빗대 점수화해달라고 요청한 결과 미국이 24점, 중국이 18점을 기록하고 있는 것으로 집계됐다고 보도했다. 미국이 챗GPT 출시와 엔비디아, 대(對)중 수출통제 등을 통해 경기에서 앞서고 있지만 중국 역시 딥시크를 내놓고 화웨이, 알리바바, 바이트댄스 등 IT기업의 선전으로 6점 차로 따라가고 있다는 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 10월 30일 김해국제공항 내 나래마루에서 정상회담을 앞두고 악수하며 기념촬영을 하고 있다. AP연합

전문가마다 점수 차이는 조금씩 달랐다. ‘칩워’ 저자인 크리스 밀러 터프츠대 교수는 24대 12로 미국이 중국을 앞선다고 평가하면서 “미국은 컴퓨팅 파워에서 우위를 점하고 있고 인공지능 상업화에서 주도권을 쥐고 있다”고 설명했다. 디피카 기리 싱가포르 IDC AI연구 책임자는 “미국은 엔비디아를 비롯한 기업을 앞세워 첨단 AI칩 시장을 지배하고 있지만 중국도 딥시크와 같은 AI 챗봇과 오픈소스 혁신으로 급부상하고 있다”며 21대 19의 박빙 상황이라고 평가했다. 조 바이든 전임 행정부 시절 국가안보회의(NSC) 선임보좌관을 지낸 타룬 차브라 앤트로픽 국가안보정책책임자는 양국의 AI 점수를 21대 14로 평가하면서 “(미국이) 우위를 지키려면 강력한 수출 통제가 핵심”이라고 말했다.

양국 AI 경쟁의 분수령은 최근 트럼프 행정부가 단행한 엔비디아의 고성능 칩 ‘H200’의 대중국 수출 승인에서 비롯될 것이라는 분석이 우세했다. WSJ은 최신 아키텍처인 ‘블랙웰’보다 한 세대 이전 기술이 적용된 H200을 전설적이지만 노쇠한 쿼터백에 비유했다. 현재 에이스 쿼터백에 해당하는 최신 블랙웰 제품보다는 성능이 떨어지지만 여전히 중국 화웨이의 최고 성능 모델보다 효율성은 16%, 성능은 32% 뛰어나다는 것이다.

챗봇 순위도 AI 패권 경쟁의 현황을 살펴볼 수 있는 주요 지표다. WSJ는 칩이 공격의 사령관 역할을 하는 쿼터백이라면 챗봇은 정교하게 이뤄진 패스를 터치다운으로 연결하는 리시버에 해당한다고 비유했다. 그러면서 구글과 오픈AI, xAI, 앤트로픽 등이 챗봇 평가 최상위를 휩쓸었지만 30위권 내 나머지 챗봇은 알리바바와 바이두 등 중국의 챗봇으로 가득하다고 지적했다.