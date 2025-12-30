송언석 “신천지 특검? 李대통령·대순진리회 유착 의혹도 포함해야”

국민의힘 송언석 원내대표는 30일 더불어민주당이 세계평화통일가정연합(통일교) 특검 수사 대상에 신천지 관련 의혹까지 추가하자고 주장하는 것에 대해 “신천지 의혹을 특검에 포함하려 한다면 유튜버 김어준씨가 제기한 2022년 민주당 대선후보 경선의 신천지 개입 의혹이 당연히 포함돼야 한다”고 지적했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “민주당은 통일교 게이트와 관련 없는 신천지를 갑자기 끌어들이며 특검 도입을 노골적으로 방해하고 있다”며 이같이 밝혔다.

송 원내대표는 “과거 유튜버 김씨는 민주당 대선후보 경선에 신천지가 조직적으로 개입했다는 의혹을 제기한 바 있다”며 “(대장동 개발 특혜 의혹에 연루된) 남욱 변호사가 증언했던 과거 이재명 성남시장과 대순진리회 유착 의혹도 포함돼야 한다”고 주장했다.

송 원내대표는 이어 “민주당은 야당 탄압 표적 수사와 정략적 물타기 공작을 중단하고 통일교 게이트 진상 규명을 위한 성역 없는 특검법 처리에 즉각 협조할 것을 강력히 촉구한다”며 “필요하면 신천지와 대순진리회를 포함한 별도의 특검을 추진하면 될 것”이라고 강조했다.

그는 국회를 통과한 내란전담재판부 설치법과 허위·조작 정보를 유통한 언론·유튜버 등에 징벌적 손해배상 책임을 물을 수 있게 한 정보통신망법 개정안에 대해 이재명 대통령의 재의요구권(거부권) 행사를 거듭 촉구했다.

송 원내대표는 “내란전담재판부 설치법은 명백한 위헌 입법이자, 정략용 내란몰이 악법이고 정보통신망법 개정안은 국민과 언론의 입을 틀어막는 ‘입틀막 악법’으로 표현의 자유를 침해하는 위헌”이라며 “만약 국무회의에서 법안을 의결할 경우 헌법소원을 포함한 모든 수단을 동원해 악법을 저지할 것”이라고 말했다.