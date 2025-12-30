김병기, 200일만의 불명예 퇴진…후임 선출 전까지 문진석 대행체제

집권여당 더불어민주당의 원내 전략을 총괄하는 김병기 원내대표가 자신과 가족을 둘러싼 각종 의혹에 결국 사퇴했다. 취임 200일 만이다. 후임 원내대표는 김 원내대표의 잔여임기만 수행하게 되며 3선 이상 중진의원의 추대 형식이 유력하다.

김 원내대표는 30일 국회에서 주재한 원내대책회의에서 “국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못하는 처신이 있었고 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다”며 “오늘 원내대표직에서 물러난다”고 밝혔다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 본인 의혹 관련해 사퇴 의사를 밝힌 뒤 회견장을 떠나고 있다. 연합뉴스

앞서 김 원내대표는 지난 6월 13일부터 민주당 원내대표직을 수행해 이날이 200일째 되던 날이었다.

김 원내대표는 그동안 가족과 자신을 둘러싼 각종 의혹에 휩싸여있었다. 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권 이용 논란, 부인의 구의회 업무추진비 사적 사용 의혹, 보좌진을 통한 아들의 업무 해결 의혹 등 본인은 물론 가족을 둘러싼 의혹이 전방위적으로 쏟아지면서 사퇴 압박을 받았다.

김 원내대표는 “하나의 의혹이 확대 증폭돼 사실처럼 소비되고 진실에 대한 관심보다 흥미와 공방의 소재로만 활용되는 현실을 인정하기 어려웠다”며 “시시비비를 분명히 가리고 진실을 끝까지 밝히는 길로 갈 것인지에 대한 고민은 제 거취와도 연결돼 있었다”고 했다. 이어 그는 “이 과정이 이재명 정부 성공을 뒷받침할 민주당 원내대표로서 책무를 흐리게 해선 안 된다는 결론에 이르렀다”며 “연일 계속되는 의혹 제기의 한복판에 서 있는 한 제가 민주당과 이재명 정부의 걸림돌이 될 수밖에 없을 것”이라고 사퇴 결단 배경을 설명했다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 본인 의혹 관련해 사퇴 의사를 밝힌 뒤 사퇴문을 양복 상의에 넣고 있다. 연합뉴스

김 원내대표는 그러면서 “(사퇴) 결정은 제 책임을 회피하고 덜어내는 것이 아니라 시시비비를가린 후 더 큰 책임을 감당하겠다는 제 의지”라며 “다시 한번 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사죄드린다”이라고 했다.

김 원내대표 사퇴에 따라 민주당 원내지도부는 당헌당규에 따라 당분간 문진석 원내운영수석이 대행하게 된다. 민주당 당헌은 원내대표 궐위시 1개월 이내에 의원총회에서 선출하며 해당 원내대표는 전임자 잔여임기를 수행하도록 규정하고 있다. 이에 따라 이르면 1월 중순에 차기 원내대표가 선출될 것으로 보인다. 당내에서는 3선 박정·백혜련·한병도(이상 3선·가나다순) 의원을 중심으로 조승래 사무총장(3선), 이언주 최고위원(3선) 등 주로 3선급의 중진의원이 거론되는 가운데, 경선보다는 추대 가능성이 관측된다.