김창열 연대생 아들 해병대 간다…“장병들 모두 응원해달라”

그룹 DJ DOC 멤버인 가수 김창열의 아들이 군에 입대했다.

김창열은 지난 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “입대를 축하한다”라는 글과 함께 사진을 공개했다. 사진에는 머리를 짧게 자른 아들 김주환은 김창열이 입대 현장에서 함께 찍은 모습이 담겼다.

김창열(왼쪽)과 아들 김주환. 김창열 인스타그램 캡처

김창열은 게시글을 통해 “주환이가 나라의 부름을 받고 입대했다”며 “훈련소에 가 보니 많은 친구들이 함께 입소해 있었다”고 전했다. 이어 “모두 건강하게 훈련을 마칠 수 있도록 응원해 달라”며 해병 1325기 훈련병들을 격려했다. 또한 “대한민국을 지키는 국군 장병들에게 감사드린다”고 덧붙였다.

김창열은 1994년 DJ DOC 1집 ‘슈퍼맨의 비애’로 데뷔했다. 그는 2003년 7세 연하의 장채희 씨와 결혼해 슬하에 아들 주환 군과 딸 주하 양을 두고 있다.

김주환은 2004년 3월생으로 현재 연세대학교에 재학 중이다. 김창열과 김주환은 과거 예능 프로그램 ‘둥지탈출3’, ‘금쪽상담소’ 등 여러 방송에 함께 출연하며 얼굴을 알린 바 있다. 김창열은 최근 한 매체를 통해 아들의 성장에 대해 “잘 큰 것에 나도 놀랐다”고 말하기도 했다.

또한 김주환은 과거에 연기에 관심이 있다고 밝혔다. 이에 대해 김창열은 “여러 가지 꿈을 꾸고 다양한 경험을 했으면 좋겠다”며 “어릴 때 할 수 있는 것들이 있고, 그런 과정에서 노하우가 쌓일 것”이라고 전했다. 또한 “아버지로부터 ‘원하는 일을 하는 것이 잘될 수 있는 길’이라는 말을 들으며 자랐다”며 아들의 선택을 존중했다.