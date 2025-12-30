이혜훈 논란에 입 연 李 대통령… “권력 가진 세력만 누리고 나머지 배제해선 안돼”

이재명 대통령이 최근 국민의힘 출신인 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명과 관련해 불거진 논란에 대해 “최종 권력을 갖게 되더라도 그것을 쟁취하는 과정에 함께했던 세력, 사람들만 모든 것을 누리고 그 외에는 모두 배제하면 그건 정치가 아니라 전쟁”이라며 “좀 더 포용적이고 융화하는 대한민국이 되기를 바란다”고 당부했다. 통합과 포용을 강조하며 논란을 정면돌파하려는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

이재명 대통령이 30일 청와대 세종실에서 국무회의를 주재하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 30일 청와대에서 국무회의를 주재하고 “각료 지명이나 인사에 있어 참으로 고려할 게 많다”며 “제가 하고 있는 대통령이라는 직책이 어떤 것인지 뭘 해야 하는지 자꾸 생각하게 된다. 결론은 대통령의 가장 큰 책임은 국민을 통합하는 것”이라고 말했다. 이 대통령은 “대통령이 될 때까지는 특정 세력을 대표하지만 대통령이 되는 순간엔 모두를 대표해야 한다”면서 “물론 모든 일은 최종적으로 국민의 뜻에 따라 최대한 결정되겠지만 그 과정에서 다름을 서로 인정하고 나와 다른 사람들의 존재를 긍정해주고, 의견이 다른 것이 불편함이 아니라 ‘시너지의 원천’이라고 생각할 수 있었으면 좋겠다”고 했다. 그러면서 “시멘트만 모으면 시멘트 더미고 모래만 모으면 모래 더미다. 내가 모래면 자갈, 시멘트, 물을 모아야 콘크리트가 된다”고 비유하기도 했다.

이 대통령은 “전쟁은 점령해서 다 갖는 것이고 필요하면 다 제거할 수 있다. 그런데 정치란 그러면 안 되는 것”이라며 “최종 권력을 갖게 되더라도 최종 권력을 쟁취하는 과정에 함께한 세력이나 사람만 모든 것을 누리고 그 외에 모두 배제하면 정치가 아니라 전쟁이 돼 버린다”고 꼬집었다. 이어 “내 의견과 다른 집단·인사를 다 제거하고 모든 걸 갖겠다고 벌인 극단적 처사가 바로 내란이었다”라면서 “그런 사회가 반대쪽으로 오면 안 된다. 그래서 우리는 극단적으로 대립하고 대결하는 사회에서 오히려 통합을 위해 노력해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “정략적 수단이 아니고 우리가 다시 정상인 사회로 돌아가려면 더 반대쪽의 노력을 기울여야 한다. 통합과 포용의 노력을 더 강하게, 더 크게, 더 지속적으로 해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 우리 사회를 무지개에 빗대 “파란색을 좋아하는 사람이 권한을 가졌다고 해서 그 사회를 통째로 다 파랗게 만들 순 없다. 빨간색은 어디로 가나”라고 했다. 이어 “빨간색은 우리나라 공동체 자격을 상실하는 것인가. 그렇지 않다. 여전히 대한민국 국민이고 주권자”라며 “집권자, 집권세력, 대통령, 국무위원의 역할은 세상을 고루 편안하게 만들고 모두가 함께 잘 사는 세상을 만드는 것 아니겠다. 그게 민주주의다”라고 말했다.