원내대표 사퇴 김병기에 총공세 나선 野…“의원직도 내려놓고 수사받아야”

국민의힘은 30일 각종 특혜·갑질 의혹으로 원내대표직에서 물러난 더불어민주당 김병기 전 원내대표에 대해 “의원직에서 즉각 사퇴하고, 제기된 모든 의혹에 대해 성실히 수사에 임하라”며 공세에 나섰다.

최보윤 수석대변인은 이날 오전 논평에서 김 전 원내대표의 사퇴를 두고 “진정성 없는 사과로 버티다 더는 감당할 수 없자 마지못해 자리를 내려놓은 모습”이라며 “이번 사퇴는 끝이 아니라 책임의 시작이어야 한다”고 밝혔다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 본인 의혹 관련해 사퇴 의사를 밝힌 뒤 고개숙여 사과하고 있다. 연합뉴스

앞서 정치권에선 김 전 원내대표와 관련해 △국정감사 직전 쿠팡 대표와 오찬 △배우자의 구의회 업무추진비 사적 유용 △장남의 국정원 업무 대리 수행 △대한항공 호텔 숙박권 수수 등 다수의 의혹이 제기됐다. 의혹이 점차 거세지자 김 전 원내대표는 이날 오전 “국민 상식과 눈높이에 미치지 못한 처신이 있었다”며 원내대표직을 사퇴했다.

최 수석대변인은 “배우자의 구의회 법인카드 유용 의혹, 차남의 가상자산 거래소 취업 특혜 의혹, 장남의 국정원 업무 국회 보좌진 동원 의혹까지, 권력의 사적 남용을 의심케 하는 중대한 사안들”이라며 “이번 사태는 개인의 일탈이 아닌, 민주당 전반에 퍼진 도덕 불감증이 낳은 결과”라고 지적했다.

최 수석대변인은 이어 “정치적 부담을 덜기 위한 ‘직 사퇴’ 하나로 이 사안을 덮으려 한다면 국민은 결코 용납하지 않을 것”이라며 “더 이상 책임을 미루지 말고, 의원직 사퇴와 함께 법의 판단을 받으라”고 덧붙였다.

국민의힘 최은석 원내수석대변인도 이날 국회에서 기자들을 만나 “사필귀정이라 본다”며 “김 원내대표와 가족들이 했던 갑질, 청탁금지법 관련 의혹을 감안하면 당연히 원내대표를 그만두고, 의원직 사퇴까지 생각해야 할 정도로 심각한 사안”이라고 말했다.

야권에선 민주당 강선우 의원 측이 2022년 지방선거 공천 과정에서 당시 후보였던 김경 서울시의원으로부터 1억원을 전달받았고, 이 무렵 공관위 간사였던 김 전 원내대표가 관련 내용을 알고도 묵인했다는 보도와 관련해서도 집중포화를 퍼부었다.

국민의힘 한동훈 전 대표는 페이스북에 “민주당 하청특검인 민중기 특검이 수사했더라도 차마 김병기, 강선우는 구속하지 않을 수 없었을 것”이라며 “김병기씨가 원내대표를 그만두든 말든 중요하지 않다. 공관위에서 공천 대가로 돈을 받은 이상 민주당 전체가 수사대상이기 때문”이라고 꼬집었다.

개혁신당 정이한 대변인도 이날 논평을 내고 “이번 사퇴가 강선우 의원의 ‘1억 원 공천 헌금’ 의혹을 덮기 위한 연막탄이 되어서는 결코 안 된다”며 “김병기, 강선우 두 의원에게 필요한 것은 직책 사퇴나 변명이 아니라 수사”라고 밝혔다. 정 대변인은 이어 “두 사람은 즉각 의원직을 사퇴하고, 자연인의 신분으로 수사기관에 출석해 ‘공천 장사’의 전모를 이실직고해야 한다”고 덧붙였다.