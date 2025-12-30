'최강한파'속 송구영신…내일 오늘보다 춥고 새해 첫날 더 추워

새해 첫날과 이튿날 한파 절정…중부·전북·경북에 이미 한파특보

육지는 맑아 '해넘이·해돋이' 볼 수 있어…바다와 섬엔 구름 많아

올해는 한파 속 묵은해를 보내고 새해를 맞이하겠다.



30일 기상청에 따르면 현재 우리나라 북쪽 고도 약 5㎞의 대기 상층에 -40∼-30도의 매우 찬 공기가 자리했다.

30일 서울 광화문 거리에서 시민들이 걸음을 재촉하고 있다.

이 찬 공기가 새해 첫날과 그 이튿날 남쪽으로 깊숙이 내려오고, 이에 우리나라 서쪽에 대륙고기압이 확장하면서 그 가장자리를 타고 지상에 북서풍이 거세게 불어 매우 춥겠다. 시기를 고려하면 이때가 올겨울 가장 추울 때가 될 수도 있다.



올해 마지막 날인 31일도 아침 최저기온이 -13∼-1도, 낮 최고기온이 -5∼4도로 매우 춥겠는데 새해 첫날은 아침 최저기온이 -16∼-4도이고 낮 최고기온이 -6∼4도로 더 낮겠다. 1월 2일은 아침 최저기온이 -16∼-5도, 낮 최고기온이 -5∼3도일 것으로 예보됐다.



중부지방과 전북과 경북을 중심으로 곳곳에 한파특보가 발령되겠다.



특히 강원산지에는 한파경보가 내려지기도 하겠다.



이미 이날 오전 10시를 기해 강원북·중부산지에 한파경보가 발령됐고, 경기 동두천·연천·포천·가평·양주·파주, 강원 태백·평창평지·정선평지·횡성·철원·화천·홍천평지·춘천·양구평지, 경북 봉화평지와 북동산지에는 한파주의보가 내려졌다. 이 한파특보들은 이날 오후 9시 발효될 예정이다.



한파주의보는 '아침 최저기온이 -12도 이하인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상될 때' 등에 내려지며 한파경보는 '아침 최저기온이 -15도 이하인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상될 때' 등에 발령된다.



바람은 31일에는 서해안과 제주를 중심으로, 1월 1일에는 전국적으로 순간풍속이 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎에 이를 정도로 거세게 불겠다. 차고 건조한 공기는 무거워 가라앉는 성질이 있다 보니 북쪽에서 이런 공기가 유입될 때 지상의 바람이 강해진다.



하늘 상태는 해넘이와 해돋이를 보기 나쁘지 않겠다.



31일은 수도권과 강원은 대체로 맑고 다른 지역은 가끔 구름이 많을 것으로 예상되며 1월 1일은 중부지방과 경북은 대체로 맑고, 호남은 가끔 구름이 많으며, 경남은 가끔 구름이 많다가 오후부터 갤 것으로 전망됐다.



구름이 많다는 '하늘의 60∼80%를 구름이 덮은 상황'으로 이 경우 구름 사이로 해를 볼 수 있다.



다만 바다 위나 서해안, 제주·울릉도·독도 등 섬에선 일몰과 일출을 보기 어렵겠다.



북쪽에서 내려오는 찬 공기가 상대적으로 따뜻한 바다 위를 지나면서 대기와 해수의 온도 차(해기차)에 의해 구름이 만들어지기 때문이다.



먼바다를 중심으로 당분간 바다에 풍랑도 거칠겠으니 바다에서 새해를 맞이하려는 계획이 있다면 재고하는 것이 좋겠다.



전라서해안과 제주, 울릉도, 독도는 추위가 심화하면서 해기차에 의해 눈구름대가 더 강하게 발달, 1월 2일에는 대설특보가 내려질 정도로 많은 눈이 쏟아질 수도 있겠다.



반면 강원동해안·남부산지와 경북동해안·북동산지, 부산과 울산, 경남 일부 등 현재 건조특보가 내려진 지역을 중심으로는 대기가 계속 건조하겠다. 바람이 거세 산불 등 큰불이 발생할 위험성이 높겠으니 해넘이나 해돋이를 보고자 산에 오를 계획이라면 각별히 조심해야 한다.

<연합>