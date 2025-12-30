[속보] “최악은 면해”…美, 삼성·SK 中 반도체공장 장비반입 규제 완화

美, 韓의 중국공장 장비 수출 연간 승인

삼성·SK, 中 공장 운영 변수 줄어들 듯

삼성전자, SK하이닉스. 연합뉴스

미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 대한 반도체 장비 반입 규제를 일부 완화했다.

30일 업계에 따르면, 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들의 중국 공장에 대한 ‘검증된 최종 사용자’(VEU) 지위를 취소하는 대신 매년 장비 수출 물량을 승인하는 방식으로 반출을 허용하기로 했다.

당초 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 정부로부터 VEU 지위를 인정받아 일정한 보안 조건만 충족하면 별도 제한 없이 미국산 장비를 중국 공장에 자유롭게 들여보낼 수 있었다.

하지만 지난 8월 미국 정부가 대중 반도체 견제 강화 차원에서 삼성전자와 SK하이닉스를 VEU 명단에서 배제한다고 발표했다. 해당 조치는 오는 12월 31일부터 적용될 예정이었다.

VEU 지위를 인정받지 못한 상태에서는 미국산 장비를 반입할 때마다 미국 정부의 개별 허가를 받아야 해 한국 기업의 중국 사업장 운영에 차질이 불거질 것이라는 우려가 커졌다.

다행히 미국 정부가 연간 허가제로 반출을 허용하기로 하면서 업계에서는 중국 사업장 운영에 불확실한 변수를 줄일 수 있다는 점에서 “최악은 면했다”는 반응이 나왔다.