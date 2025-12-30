세계 최초 웰니스 로봇 ‘나무엑스’, 보안의 기준을 바꾸다

SK인텔릭스(대표이사 김완성)는 선보인 세계 최초 웰니스 로봇 ‘나무엑스(NAMUHX)’가 혁신적인 보안 기술로 시장과 업계의 높은 관심을 받고 있다고 30일 밝혔다.

SK인텔릭스 제공

나무엑스는 인간 중심의 AI Tech를 기반으로 다양한 웰니스 솔루션을 통합 제공하는 세계 최초의 웰니스 로봇이다. △자율주행 및 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션(Air Solution) △비접촉식 바이탈 사인 체크(Vital Sign Check) 등 AI 기술이 집약된 다양한 웰니스 솔루션을 갖췄다. 향후에는 차별화된 AI 기술력을 바탕으로 씨큐리티, 뷰티, 명상, 펫케어, 슬립케어 등 다양한 웰니스 영역으로 서비스를 확장해 일상 전반을 케어하는 통합형 웰니스 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이다.

웰니스 로봇, 나무엑스는 건강·생활 데이터를 다루는 만큼 보안을 제품의 핵심 가치로 삼았다. 기획 과정에서 보안을 내재화했으며, 글로벌 전문 컨설팅 업체인 EY의 보안 프레임 워크를 기반으로 세계 최고 수준의 보안 체계를 구축했다.

이러한 노력의 결과, 국가 공인 보안 검증 기관인 한국인터넷진흥원(KISA)로부터 IoT 보안 인증을 획득했다. KISA IoT 보안 인증은 로봇청소기, 월패드 등 다양한 사물인터넷(IoT) 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 보안성을 검증하는 국가 공인 제도다. 제품의 보안 기능, 개인정보 보호 체계, 취약점 대응 절차 등을 종합적으로 평가하며, 수개월에 걸쳐 고난도의 심층 심사, 수십 개의 보안 검증 항목을 모두 충족해야만 비로소 인증이 주어진다. 업계 최고 난이도의 인증으로 평가되는 만큼 해당 제품이 사이버 보안 능력과 안정성을 확보했음을 의미한다.

이번 인증을 통해 기기 보안, 데이터 보호, 암호 및 통신 보안, 소프트웨어 업데이트 등 주요 보안 영역 전반에서 신뢰성을 확보했다. 아울러 유럽과 미국 등 주요 국가가 제시하는 글로벌 보안 권고 기준과의 정합성도 입증하는 쾌거를 거두었다.

에어 솔루션(Air Solution), 바이탈 사인 체크(Vital Sign Check) 등 다양한 기능을 갖춘 웰니스 로봇, 나무엑스는 개발 단계부터 온디바이스 기반의 보안 체계로 설계됐다. 사용자의 음성, 얼굴, 생체 정보 등 민감한 개인정보는 외부 서버에 저장하지 않고, 암호화된 상태로 기기 내부에서만 처리된다. 이를 통해 사용자는 네트워크 환경과 무관하게 기기를 언제든 사용할 수 있으며, 민감한 정보는 기기 내에서 안전하게 보호된다.

온디바이스 보안 구조에 더해, 나무엑스는 ETSI EN 303 645(유럽 표준)과 NIST(미국 표준) 등10종 이상의 국내외 보안 요건을 분석해 설계 단계부터 반영했다. 그 결과 국제 정보보호 관리체계 인증인 ISO27001을 취득하였으며, 이번 KISA IoT 보안 인증 추가 획득으로 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 전 영역에 걸친 전방위적 보안 체계가 구축되었음을 공식 검증받았다.

이뿐 아니라 다섯 차례 모의해킹과 함께 100여 명의 윤리적 해커가 참여한 대규모 버그바운티(Bug Bounty) 프로그램을 운영해 시스템 취약점을 다각도로 검증했다. 이를 통해 보안 완성도를 한층 높였으며, 이는 단순한 법적 요건을 넘어 사용자 신뢰를 공고히 하는 핵심 경쟁력이 되고 있다.

타사에서는 일반적으로 정보보호최고책임자(CISO)가 보안을 총괄하지만, 나무엑스는 보안을 기업의 최우선 가치로 삼아 대표이사를 위원장으로 하는 ‘보안총괄위원회’를 운영한다. 이 위원회는 글로벌 보안 컨설팅 기업 EY가 주도하고, 모회사 SK네트웍스의 정보보호최고책임자(CISO)가 함께 참여해 상시 최고 수준의 보안 체계를 구축하고 있다.

나무엑스 관계자는 “웰니스 로봇은 일상과 건강 데이터를 다루는 만큼, 보안이 곧 신뢰”라며 “기획 단계부터 ‘시큐어 바이 디자인(Secure By Design)’원칙을 적용해 설계 전 과정에 보안 내재화를 실현해 세계 최고 수준의 보안 경쟁력을 확보하고 있다”고 설명했다.

나무엑스는 개발 초기부터 보안을 단순한 기술 요소가 아닌 제품 신뢰의 본질이자 기업 경쟁력의 핵심 가치로 삼아왔다. 앞으로도 기획부터 운영, 유지보수에 이르는 전 과정에서 보안을 최우선 원칙으로 적용해, AI 기술이 안전하게 작동하는 신뢰 기반의 제품 생태계를 지속적으로 강화할 계획이다. 이를 통해 웰니스 로봇 시장에서 ‘보안이 곧 신뢰’라는 기준을 새롭게 세우며, 글로벌 무대에서도 웰니스 로보틱스 브랜드로 시장을 주도할 계획이다.