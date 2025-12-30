직원에 장기자랑 강요 인천 모 요양원, '직장내 괴롭힘' 과태료

[직장갑질119 온라인노조 제공. 재판매 및 DB 금지]

인천 한 요양원이 직원들에게 장기자랑을 강요했다가 직장 내 괴롭힘으로 노동 당국의 과태료 처분을 받게 됐다.



중부지방고용노동청은 인천 모 요양원 시설장 A씨의 직장 내 괴롭힘 의혹과 관련해 괴롭힘 행위가 성립한다고 판단했다고 30일 밝혔다.



A씨는 지난해 12월 인천노인복지시설협회가 주최한 행사에서 직원 7명에게 장기자랑 참여를 강요했다는 의혹을 받았다.



이들 직원은 연장 근무수당 없이 춤 연습에 강제로 참여했고 행사 당일에도 연차 사용을 강요받았다고 주장한 것으로 알려졌다.



앞서 직장갑질119 온라인노조는 "퇴근 후까지 장기자랑 연습이 이어졌다"며 "장기자랑 참여 강요는 명백한 직장 내 괴롭힘에 해당한다"고 밝혔다.



중부고용청은 현장 조사와 전문위원회 자문을 거쳐 A씨의 지시 행위가 근로기준법상 직장 내 괴롭힘 성립 요건에 해당한다고 봤다.



현행법상 사용자가 직장 내 괴롭힘을 저지른 경우 1천만원 이하의 과태료 처분을 받을 수 있다.



중부고용청 관계자는 "전문위원회 판단 결과에 따라 요양원에 과태료를 부과할 방침"이라고 말했다.

<연합>