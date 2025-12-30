이종석, 또 1억 쾌척했다…3년째 이어진 조용한 기부

배우 이종석이 서울아산병원에 1억원을 기부했다.

이종석의 소속사 에이스팩토리는 30일 이같이 밝히며 "이번 기부금은 서울아산병원 암 환자들을 위한 첨단 치료 시스템 구축과 함께 취약계층 환자들의 치료비 및 수술비 지원에 사용될 예정"이라고 했다.

또 "다양한 분야에서 꾸준한 기부 활동을 이어온 이종석은 또 한 번의 나눔으로 선한 영향력을 전하며 연말을 훈훈하게 마무리했다"고 덧붙였다.

앞서 이종석은 2023년 서울아산병원 어린이병원에 1억원을 기부한 데 이어, 지난해에도 어린이와 취약계층 환우를 위해 1억원을 전달하는 등 3년 연속 서울아산병원을 통한 나눔을 이어오고 있다.

올해 3월에는 울산, 경북, 경남 지역의 산불 피해 주민을 돕기 위해 희망브리지 전국재해 구호협회에 1억원을 기부했다.

한편 이종석은 아시아 팬미팅 투어 '위드(With)(위드·공식 팬 명칭): 저스트 라이크 디스(Just Like This)'를 통해 연말을 팬들과 함께하는 특별한 시간으로 채우고 있다.

내년에는 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼황후’로 시청자들과 만날 예정이다.

<뉴시스>