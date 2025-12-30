대구 도시철도, 31일 자정 이후 1~3호선 연장∙증편 운행

대구교통공사는 31일 중구 국채보상운동기념공원에서 열리는 제야의 타종 행사에 참여하는 시민들의 안전하고 원활한 귀가를 지원하기 위해 도시철도 연장 및 증편 운행을 한다고 30일 밝혔다.

연장 운행은 평소 막차 시간 이후 1∙2∙3호선 상∙하행 각 3회씩, 전 호선에서 총 18회에 걸쳐 열차를 추가 투입해 운영한다. 이에 따라 종점역 도착 기준으로 1호선은 새벽 2시, 2호선은 새벽 1시47분, 3호선은 새벽 1시43분까지 운행한다.

환승 수요가 집중되는 반월당역에서는 환승 편의를 고려해 열차가 출발 5분 전 도착해 대기한 뒤, 0시40분, 1시, 1시20분에 순차적으로 출발할 예정이다. 또 중앙로역, 반월당역, 경대병원역 등 혼잡이 예상되는 주요 역사에 안전 인력을 추가 배치하고, 호선별 2편성씩 총 6대의 비상대기 열차를 운영해 승객 집중이나 돌발 상황 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 안전관리 체계를 강화할 방침이다.

김기혁 공사 사장은 “제야의 순간을 맞아 많은 시민이 안전하고 편안하게 새해를 맞이할 수 있도록 도시철도 연장 운행과 현장 안전관리에 만전을 기했다”며 “행사 당일 주변 도로 통제가 예상되는 만큼 가장 안전하고 효율적인 이동 수단인 도시철도를 적극 이용해 주시길 바란다”고 말했다.